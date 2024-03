A- A+

CINEMA Geraldo Pinho é homenageado com exibição da versão digital de "A Batalha dos Guararapes Parte II" Sessão do curta-metragem do programador de cinema ocorre na próxima terça-feira (5), às 19h30

O programador de cinema Geraldo Pinho, que morreu em 2021, será homenageado com a exibição da versão digital do seu filme “A Batalha dos Guararapes Parte II”. A sessão ocorre na próxima terça-feira (5), às 19h30, no Teatro do Parque, com acesso gratuito.

A exibição integra o projeto “O Programador”, encabeçado pela equipe do Laboratório de Antropologia Visual (LAV), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com apoio do Funcultura. A ideia é produzir um documentário sobre Geraldo Pinho, com lançamento previsto para o final do ano.

Datado de 1978, “A Batalha dos Guararapes Parte II” tem roteiro e direção de Geraldo Pinho, Fredi Maia e Paulo André Leitão. Gravado originalmente em Super 8, o curta foi recuperado e digitalizado por meio da Iniciativa de Digitalização de Filmes Brasileiros, um projeto do Cine Limite em parceria com a Associação Brasileira de Preservação Audiovisual.



O filme foi criado como uma crítica ao longa do diretor Paulo Thiago, “Batalha dos Guararapes”,produzido pela Embrafilme na ditadura, “Batalha dos Guararapes Parte II”. A obra teve cenas gravadas no Forte de Pau Amarelo, em Paulista, e na Avenida Guararapes, no Centro do Recife.

Um bate-papo será realizado após a sessão. Participam da conversa Kate Saraiva e Janaína Guedes, do Movimento Cine Rua; o jornalista e programador de cinema Luiz Joaquim; o professor e doutor em Artes e Ciências da Arte pela Universidade de Paris, Paulo Cunha; o jornalista Paulo André Leitão e Leonardo Paiva, filho do homenageado.

A noite contará ainda com a exibição do curta “Por Trás da Tela”, da Agência Cabine, realizado por Aline Albuquerque, Dhamierys Rodrigues, Júlia Lima, Leonardo Cícero, Leonardo Neves e Mônica Silva. O vídeo traz uma entrevista gravada com Geraldo Pinho em 2019.



