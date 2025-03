A- A+

FRANÇA Gérard Depardieu: promotores pedem 18 meses de cadeia e multa de R$ 120 mil para astro do cinema Astro do cinema é suspeito de abusar sexualmente de duas mulheres durante filmagem em 2021

Promotores do julgamento de abuso sexual de Gérard Depardieu solicitaram nesta quinta-feira a imposição de uma pena de prisão de 18 meses para o ator francês. O chefe da acusação, em alegações finais, também pediu que o astro do cinema fosse multado em 20 mil euros (o equivalente a R$ 123 mil) e pagasse indenização às duas mulheres que o acusaram de agressão sexual durante as filmagens em 2021 de "Les Volets Verts" ("The Green Shutters"), do diretor Jean Becker.

A acusação, porém, pediu que a pena de prisão fosse suspensa, sob determinadas condições. Caso as cumpra até o termo final, Depardieu, mesmo se for condenado, pode escapar da prisão.

As mulheres que denunciaram Depardieu são uma cenógrafa, de 54 anos, identificada apenas como Amelie, e uma assistente de direção de 34 anos. O artista, que atuou em mais de 200 filmes e séries de televisão, foi acusado de comportamento inapropriado por quase 20 mulheres, mas este é o primeiro caso a ir a julgamento.

O homem de 76 anos é a figura de maior destaque a enfrentar acusações na resposta do cinema francês ao movimento #MeToo, que ele criticou, em fala ao tribunal na terça-feira, que se tornaria "um reinado de terror".

Ao longo do julgamento, iniciado na segunda-feira, Depardieu negou ter cometido qualquer crime.

— Sou vulgar, rude, desbocado, aceito isso — disse ele ao tribunal na quarta-feira, mas "não apalpo" mulheres. Em sua primeira declaração, ele chegou a reconhecer ter agarrado os quadris da cenógrafa, mas disse que apenas o fez para "não escorregar" e evitar uma queda.

Depardieu se tornou uma estrela na França a partir dos anos 1980 com papéis em "The Last Metro", "Police" e "Cyrano de Bergerac", antes de "Green Card" de Peter Weir também torná-lo uma celebridade de Hollywood.

Mais tarde, ele atuou em produções globais, incluindo "Hamlet" de Kenneth Branagh, "Life of Pi" de Ang Lee e a série "Marseille", da Netflix.

