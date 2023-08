Gerlane Lopes é atração no Forró do Candeeiro; saiba detalhes

A- A+

O já conhecido Forró do Candeeiro, evento que integra há algum tempo o calendário cultural das sextas-feiras no Recife, traz para a edição deste 18 de agosto a cantora pernambucana Gerlane Lops - que se junta ao sanfoneiro Cezzinnha no comando do show, marcado para começar a partir das 20h.



Idealizado pelo Centro Cultural Galeria Suassuna, em Apipucos, que também o local do forrobodó, a festa tem como anfitriã Magda Suassuna. Aos visitante, além do show, há a oportunidade de conhecer o espaço, tomado por objetos de arte, móveis e utensílios da casa do seu pai, irmão de Ariano Suassuna.





Com ingressos a R$ 100 - que inclui, além da visitação ao espaço, o show e open de bebidas e petiscos - a noite inicia com o receptivo, desde os 200 candeeiros que iluminam os caminhos até o interio da casa, até o momento do coquetel ao ar livre, culminando no show.

Serviço

Forró do Candeeiro, com Gerlane Lopes e Cezzinha



Quando: Sexta-feira (18), a partir das 20h

Onde: Centro Cultural Galeria Suassuna – Rua Itatiaia, 81, Apipucos

Acesso R$ 100, no Sympla - com direito à visitação, show, bebidas e petiscos

Informações: (81) 9 9252-4222

