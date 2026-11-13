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MÚSICA Gerlane Lops apresenta show em homenagem a Arlindo Cruz neste sábado (14), no Recife Apresentação na sede do Galo da Madrugada integra programação dos 30 anos de carreira da cantora

A cantora Gerlane Lops se apresenta neste sábado (14), a partir das 18h, na sede do Galo da Madrugada, no Recife.

O show "Gê Canta Arlindo" reúne músicas de Arlindo Cruz, como forma de homenagem ao falecido cantor. Entre elas estão “Meu Lugar”, “Ainda é Tempo Pra Ser Feliz” e “O Show Tem Que Continuar”, além de composições da própria artista, entre elas “Da Branca” e “Obá Obá”.

A apresentação antecede outro compromisso da cantora, marcado para 20 de dezembro, no Parque Dona Lindu, quando ela fará um show em comemoração aos 30 anos de carreira.

Trajetória

Gerlane iniciou a carreira profissional em 1996, após participar do festival Canta Nordeste, promovido pela TV Globo. Antes de assumir os vocais, trabalhou como percussionista durante cerca de dez anos, tocando cajón.

“Eu comecei na percussão, tocando cajón (instrumento afro-peruano em formato de caixa de madeira) e fiquei nessa por cerca de dez anos”, recordou.

Nesse período, criou a Orquestra Cultural de Olinda, inicialmente voltada às apresentações de rua e posteriormente transformada em banda de baile.

A decisão de seguir como cantora veio após estudar canto e participar do festival. Ao avaliar as três décadas de carreira, Gerlane destaca o papel da interpretação musical em sua trajetória.

“Mais do que o título de sambista, acho que consigo ser a voz e a intérprete da minha terra. Ser intérprete me deixou mais forte e foi o que me trouxe até aqui, além da felicidade de fazer música”, afirmou.

A relação com o Galo da Madrugada também faz parte desse percurso. A cantora soma 17 anos puxando trios no desfile carnavalesco.

Em 2019, foi homenageada pelo Carnaval do Recife, em reconhecimento à sua atuação no samba pernambucano.

“Tenho 17 anos de Galo da Madrugada, puxando trio. Fui homenageada pelo Carnaval do Recife, em 2019, defendendo o samba. Abrimos espaço, principalmente para muitas mulheres que fazem samba em Pernambuco. Foi importante a minha entrada, bem como a permanência de pessoas que fazem samba há 50 anos, como Luiza Pérola e nosso mestre Belo Xis”, destacou.

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