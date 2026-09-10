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RODA DE SAMBA Gerlane Lops comanda roda de samba na Casa Estação da Luz neste sábado (12) Primeira edição do "Samba Estação" terá, ainda, a baiana Ju Moraes e cardápio assinado pelo chef Danilo Vieira

O sábado vai ser de batucada em Olinda, na Casa Estação da Luz, com a primeira edição do "Samba Estação" neste sábado (12), que terá a cantora Gerlane Lops no comando da roda junto à baiana Ju Moraes, convidada da noite.



Na ocasião, além das bambas, o chef Danilo Vieira assina o cardápio do prato "Arroz a la Praya", com camarões e mariscos.



A combinação de boa música acompanhada de boa comida será incrementada, ainda, com o cardápio da casa, regado a acarajé, empanada, cozinha e outras opções assinadas pelo chef do espaço Alex Silva.









Vale ressaltar que as reservas para degustação do "Arroz a la Praya" são limitadas e devem ser feitas via WhatsApp da Casa Estação da Luz, que abre ao público às 15h.



SERVIÇO

"Samba Estação" com Gerlane Lops e Ju Moraes

Quando: Sábado (12), a partir das 15h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos via Sympla e reservas do "Arroz a la Praya" (R$ 59) pelo WhatsApp (81) 9 9993-1331

Informações: @casaestacaodaluz





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