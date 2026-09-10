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RODA DE SAMBA

Gerlane Lops comanda roda de samba na Casa Estação da Luz neste sábado (12)

Primeira edição do "Samba Estação" terá, ainda, a baiana Ju Moraes e cardápio assinado pelo chef Danilo Vieira

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Gerlane Lops comanda roda de samba na Casa Estação da Luz, neste sábado (12)Gerlane Lops comanda roda de samba na Casa Estação da Luz, neste sábado (12) - Foto: Reprodução/Instagram

O sábado vai ser de batucada em Olinda, na Casa Estação da Luz, com a primeira edição do "Samba Estação" neste sábado (12), que terá a cantora Gerlane Lops no comando da roda junto à baiana Ju Moraes, convidada da noite.

Na ocasião, além das bambas, o chef Danilo Vieira assina o cardápio do prato "Arroz a la Praya", com camarões e mariscos.

A combinação de boa música acompanhada de boa comida será incrementada, ainda, com o cardápio da casa, regado a acarajé, empanada, cozinha e outras opções assinadas pelo chef do espaço Alex Silva.

 

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Vale ressaltar que as reservas para degustação do "Arroz a la Praya" são limitadas e devem ser feitas via WhatsApp da Casa Estação da Luz, que abre ao público às 15h.

SERVIÇO
"Samba Estação" com Gerlane Lops e Ju Moraes
Quando: Sábado (12), a partir das 15h
Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda
Ingressos via Sympla e reservas do "Arroz a la Praya" (R$ 59) pelo WhatsApp (81) 9 9993-1331
Informações: @casaestacaodaluz

 

 

 


 

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