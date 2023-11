A- A+

MÚSICA Gerlane Lops se apresenta na nova edição do projeto "Quinta no Galo" Show será na sede do Galo da Madrugada, com participações especiais

A cantora Gerlane Lops se apresenta na nova edição do projeto "Quinta no Galo". O show será nesta quinta-feira (23), às 19h, no Palácio Enéas Freire, sede do Galo da Madrugada, no bairro de São José.

A apresentação é gratuita e conta com convidados. Sobem ao palco com Gerlane Lops os artistas Joanah Flor, Patusco, Jade Sales e Herminho.

Nascida em Olinda, Gerlane Lops recebeu recentemente, da Câmara Municipal, o Título de Cidadã do Recife. Ela já é presença confirmada na programação oficial do Carnaval do Recife em 2024, anunciada no início do mês de novembro.

