cinema "Get over here!": "Mortal Kombat 2" ganha trailer e mostra Karl Urban como Johnny Cage; assista Dilvugado pela Warner Bros., o filme tem estreia marcada para outubro

Warner Bros. divulgou o primeiro trailer do segundo filme da franquia "Mortal Kombat", série de filmes que adapta o clássico video game dos anos de 1990. O filme será lançado nos cinemas em 23 de outubro de 2025.

O protagonista do longa será o galã hollywoodiano Johnny Cage, interpretado por Karl Urban, que será o próximo participante do torneio de luta até a morte. O filme também conta com Ludi Lin, Josh Lawson, Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Mehcad Brooks, Max Huang, Tadanobu Asano e Chin Han.

O trailer mostra alguns personagens e seus"fatalities", golpes finais clássicos da franquia, como o "Get over here". Assista:

