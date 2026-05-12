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Getúlio Cavalcanti lança no Paço do Frevo segundo volume de "Entre Sonetos, Cantigas e Cordel"

Lançamento, neste sábado (16), terá tarde de autógrafos, roda de conversa e participação do Coral Edgard Moraes e do Bloco da Saudade

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Lançamento do livro de Getúlio Cavalcanti será neste sábado, 16 de maio, no Paço do FrevoLançamento do livro de Getúlio Cavalcanti será neste sábado, 16 de maio, no Paço do Frevo - Foto: Arthur Mota/Arquivo Folha de Pernambuco

Autor de "Último Regresso", um dos "hinos" do Carnaval de Pernambuco, Getúlio Cavalcanti segue em movimento na arte de compilar memórias afetivas e deixar a cultura pernambucana abastecida por seu legado - inclusive na literatura. 

No próximo sábado, 16 de maio, no Paço do Frevo, ele lança o segundo volume de "Entre Sonetos, Cantigas e Cordel". O evento acontece no 3º andar do museu, com a obra disponível para o público pelo valor de R$ 50.

Na ocasião, em meio a letras de músicas, sonetos e o cordel "Meus Brinquedos de Criança" (Editora Livro Rápido), Getúlio interage com bate-papo e informações de como se deu o processo de criação e construção do livro. 

 

Segundo volume do livro de Getúlio Cavalcanti será lançado neste sábado (16) no Paço do FrevoCrédito: Paço do Frevo/Divulgação

Ainda no lançamento, como não poderia deixar de ser, composições de sua autoria, entre elas "Último Regresso", serão cantadas por ele, em companhia do Coral Edgard Moraes, Carlos Filho, Rogério Rangel, Bia Cavalcanti e Nena Queiroga, além do Bloco da Saudade.

Uma sessão de autógrafos com Getúlio encerra o evento.

SERVIÇO
Lançamento do 2º volume do livro "Entre Sonetos, Cantigas e Cordel", de Getúlio Cavalcanti 
Quando: Sábado, 16 de maio, às 16h
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife
Ingresso (do museu), a partir de R$ 5
Informações: @pacodofrevo


 
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