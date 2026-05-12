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BAIRRO DO RECIFE Getúlio Cavalcanti lança no Paço do Frevo segundo volume de "Entre Sonetos, Cantigas e Cordel" Lançamento, neste sábado (16), terá tarde de autógrafos, roda de conversa e participação do Coral Edgard Moraes e do Bloco da Saudade

Autor de "Último Regresso", um dos "hinos" do Carnaval de Pernambuco, Getúlio Cavalcanti segue em movimento na arte de compilar memórias afetivas e deixar a cultura pernambucana abastecida por seu legado - inclusive na literatura.



No próximo sábado, 16 de maio, no Paço do Frevo, ele lança o segundo volume de "Entre Sonetos, Cantigas e Cordel". O evento acontece no 3º andar do museu, com a obra disponível para o público pelo valor de R$ 50.



Na ocasião, em meio a letras de músicas, sonetos e o cordel "Meus Brinquedos de Criança" (Editora Livro Rápido), Getúlio interage com bate-papo e informações de como se deu o processo de criação e construção do livro.





Crédito: Paço do Frevo/Divulgação

Ainda no lançamento, como não poderia deixar de ser, composições de sua autoria, entre elas "Último Regresso", serão cantadas por ele, em companhia do Coral Edgard Moraes, Carlos Filho, Rogério Rangel, Bia Cavalcanti e Nena Queiroga, além do Bloco da Saudade.

Uma sessão de autógrafos com Getúlio encerra o evento.



SERVIÇO

Lançamento do 2º volume do livro "Entre Sonetos, Cantigas e Cordel", de Getúlio Cavalcanti

Quando: Sábado, 16 de maio, às 16h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Ingresso (do museu), a partir de R$ 5

Informações: @pacodofrevo





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