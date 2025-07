A- A+

cinema Ghibli Fest: Distribuidora japonesa anuncia festival de filmes do estúdio A seleção contém 22 filmes e alguns deles dublados pela primeira vez nos cinemas brasileiros

Sato Company, reconhecida pelo pioneirismo na distribuição de filmes asiáticos no Brasil, comemora seus 40 anos de história trazendo aos cinemas brasileiros uma retrospectiva dos longas do Estúdio Ghibli e chega aos cinemas em setembro com 14 filmes.

O Festival terá 22 títulos no total e será dividido em duas partes. Entre os títulos selecionados para a Parte 1 da Mostra, estão obras que definiram a identidade do estúdio e se tornaram referências mundiais na animação. “A Viagem de Chihiro” (2001), vencedor do Oscar de Melhor Animação e sucesso internacional, conta a jornada da jovem Chihiro por um mundo mágico repleto de deuses, espíritos e desafios que refletem o crescimento pessoal.

O estúdio Ghibli foi fundado por Hayao Miyazaki, um dos diretores mais importantes da história do cinema japonês e mundial. Miyazaki ficou conhecido pelos seus filmes voltados para o público infantil, mas que são recheados e visuais ousados, críticas sociais pesadas e protagonistas femininas fortes.

