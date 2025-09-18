A- A+

cinema Ghibli Fest estreia nesta quinta-feira (18), saiba onde assistir e quais filmes estão na programação A primeira parte do festival acontece até o dia 1 de outubro e conta com 14 longas

A partir desta quinta-feira (18) acontece Ghibli Fest, festival de cinema que exibirá os filmes do estudio japonês em todo o Brasil. Em Pernambuco, o Ghibli Fest estará disponível nas salas de cinema dos Kinoplex do Shopping Boa Vista, Orient Cinemas do River Shopping e Cinemark Riomar.

Sato Company, reconhecida pelo trabalho na distribuição de filmes asiáticos no Brasil, comemora seus 40 anos de história trazendo aos cinemas brasileiros uma retrospectiva dos longas do Estúdio Ghibli. Ele será dividido em duas partes, com a primeira durando até o dia 1 de outubro e conta com 14 longas.

O estúdio Ghibli foi fundado por Hayao Miyazaki, um dos diretores mais importantes da história do cinema japonês e mundial. Miyazaki ficou conhecido pelos seus filmes voltados para o público infantil, mas que são recheados de visuais ousados, críticas sociais pesadas e protagonistas femininas fortes.

O Festival terá 22 títulos no total, incluindo “Nausicaä do Vale do Vento” (1984), “Meu Amigo Totoro” (1988), “O Serviço de Entregas da Kiki” (1989), “Memórias de Ontem” (1991), “Porco Rosso: O Último Herói Romântico” (1992) e “A Viagem de Chihiro” (2001), vencedor do Oscar de Melhor Animação e sucesso internacional, que conta a jornada da jovem Chihiro por um mundo mágico repleto de deuses, espíritos e desafios que refletem o crescimento pessoal. Outros filmes na programação deste mês de setembro são:

“Eu Posso Ouvir o Oceano” (1993)

“Pom Poko: A Grande Batalha dos Guaxinins” (1994)

“Sussurros do Coração” (1995)

“Meus Vizinhos, os Yamadas” (1999)

“O Castelo Animado” (2004)

“Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar” (2008)

“Da Colina Kokuriko” (2011)

“Vidas ao Vento” (2013)





