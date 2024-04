A- A+

Gi Fernandes desistiu de grupo pop internacional para fazer ''Justiça 2''; entenda Carioca era finalista de concurso do Now United

Por pouco, Gi Fernandes não desiste de participar de "Justiça 2". A Sandra da antologia do Globoplay, com novos episódios todas as quintas, passou num concurso internacional da banda pop global Now United.

No fim de 2022, a jovem da Penha, no Rio de Janeiro, se inscreveu num concurso que escolheria a nova integrante brasileira do grupo, após a saída de Any Gabrielly. Gi desbancou centenas de concorrentes e chegou ao top 3, que iria para Los Angeles fazer uma imersão artística no universo da banda.

As três finalistas, inclusive, chegaram a ser apresentadas num show da banda em São Paulo — o que rendeu a Gi vários fã-clubes antes mesmo de qualquer resultado. Até na Arábia Saudita a menina tem seguidores. Mas a ida para os Estados Unidos implicaria perder chances que se desenhavam na TV naquele mesmo momento. "Justiça 2" era uma delas.

—Foi uma semana pesada, não conseguia dormir —a jovem contou ao GLOBO em 2023. —Mas pensei que não queria fazer show, turnê. Quero ficar num set de gravação. Todo mundo dizia que eu era louca, mas pedi para sair da seletiva. A minha mãe falava: “você vai representar o Brasil lá fora”. Eu respondia: “Vou representar o Brasil lá fora, sim, mas com a atuação.”

Gi, que se chama Giovanna, em homenagem a Giovanna Antonelli, chegou a perder seis quilos por causa do estresse em torno da decisão.

—Não tenho limites. Por nunca me colocar barreiras, vou dando o meu melhor. Já fiz uns cinco anos seguidos de seletiva para o “The Voice Kids” — conta Gi. — Sempre meto a cara mesmo. Principalmente frequentando lugares como cursos de teatro, sempre com gente com dinheiro, onde as pessoas te inferiorizam tanto. Então, sempre olho para frente.

