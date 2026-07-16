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MÚSICA Quem é Giana, brasileira que vai abrir o show de Zayn em São Paulo A participação marcará o maior público da carreira da cantora até agora

A Live Nation anunciou na última quarta-feira, 15, a atração responsável por abrir o primeiro show solo de Zayn no Brasil. A escolhida foi a cantora paranaense Giana, que sobe ao palco do Nubank Parque, em São Paulo, no dia 10 de outubro, antes da apresentação da Konnakol Tour. A participação marcará o maior público de sua carreira até agora.

A novidade foi recebida com emoção pela cantora, que compartilhou um vídeo nas redes sociais relembrando sua trajetória como fã do One Direction e de Zayn. Em vídeo, Giana reuniu registros da adolescência, quando acompanhava a banda, aprendia músicas no violão e alimentava o sonho de seguir carreira na música.

"Não vai ser só um show. Vai ser um ciclo muito lindo acontecendo. Esse choro meu não é à toa, é o choro da Gigi de 12 anos que vivia e respirava a música deles", escreveu.



Na publicação, Giana também contou que começou a estudar violão para tocar More Than This, um dos sucessos do One Direction, e relembrou o desejo antigo de se tornar cantora. "A Gigi que sonhava em ser cantora vai abrir o show do Zayn no Nubank Parque, dia 10 de outubro", afirmou.

Nas redes sociais, ela agradeceu pelo convite e refletiu: "Os sonhos se realizam se a gente sonha bem sonhado. A vida me presenteou com essa e mais outras."

Quem é Giana?

Natural de Ponta Grossa, no Paraná, Giana tem 25 anos e soma mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais. Sua projeção começou com vídeos de covers publicados na internet, antes de investir em composições próprias.

Atualmente, a cantora percorre o Brasil com a turnê Felídia, que passa por Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo ao longo do segundo semestre de 2026. O projeto apresenta as músicas de seu primeiro álbum, lançado em novembro, inspirado pelo pop dos anos 2000 e que reúne parcerias com Gustavo Mioto, em Vestígios Carnais, e L7NNON, em Gata Anos 2000.

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