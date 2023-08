A- A+

LITERATURA Giba Carvalheira lança seu oitavo livro, "Psicografia Mística"; entenda do que se trata Lançamento acontece nesta quarta-feira (16) no Modigliani Bistrô

Depois de sete títulos, como "Uma temporada no Holiday", "A maldição de Tourette e Gilles", Giba Carvalheira lança "Psicografia Mística", nesta quarta-feir (16), no Modigliani Bistrô, localizado no Poço da Panela, na Zona Norte do Recife.

Jornalista, escritor e músic, Giba tem seu novo projeto diagramado por Mateus Rocha, revisão de Malthus Queiroz e publicação pelo selo independente Engedron Literatus.

Com 64 páginas, o autor enfrentou desafios relacionados a transtornos obsessivos compulsivos. Para o artista, a pandemia serviu como uma espécie de período criativo.

Serviço:

Lançamento do livro ‘Psicografia Mística’

Onde: Quarta-feira (16) a partir das 17h

Quando: Modigliani Bistrô - Rua dos Arcos, 31, Poço da Panela

Preço: Vendido endido por R$ 60

