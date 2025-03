"Bidu", primeiro gibi da Turma da Mônica, completa 65 anos

A- A+

Bidu, inspirado no cachorro de infância de Maurício de Sousa, foi o protagonista da primeira revista em quadrinhos assinada pelo cartunista e publicada em 1960.



A estreia de Maurício nos quadrinhos, portanto, não foi com gibi da Turma da Mônica mas com o personagem que já havia sido desenhado por ele nos anos de 1950.



"Bidu" traz quadrinhos do cachorro junto a outros personagens como Franjinha, Titi e Jeremias. Com o título "Cachorro Falante", o 'pai' da Mônica e sua turma fazia sua estreia e não pararia mais.





Na história que marcou o 'start' de Maurício de Sousa com os gibis, um mágico tenta hipnotizar Bidu, mas leva uma pedrada de Franjinha - que faz com que eles troquem de personalidade.



Bidu, então, se torna um cachorro falante. Vale ressaltar que um remake da revista foi publicada em 1970 na primeira edição da revista da Mônica.

História contada no cinema

Em outubro o filme "Maurício de Sousa: O Filme" conta a história do criador da Turma da Mônica. O mês da estreia do longa marca também os 90 anos de vida do cartunista.



A infância até o processo criativo por trás do primeiro gibi, passando pelas atemporais historinhas com a Turma da Mônica, ganham vida nas telas, com Mauro Sousa, filho de Maurício, como protagonista.



Elizabeth Savala, Natália Lage, Othon Bastos, Thati Lopes, Emílio Orciollo Neto, Diego Laumar e Clara Galinari, entre outros, integram o elenco do filme, dirigido por Pedro Vasconcelos, com co-direção de Rafael Salgado.

