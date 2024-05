A- A+

Famosos Gibi, pastel ou R$ 800? Prêmio do reality do ex-BBB Victor Hugo é definido e anima participantes Internautas especulam qual seria a premiação de 'A bolha', que tem previsão de terminar com 100 episódios e tem dinâmicas semelhantes ao BBB

A transmissão de “A bolha”, criado pelo ex-BBB Victor Hugo, tem divertido muitos internautas, que comentam os desdobramentos do programa no X (ex- Twitter). Há, entretanto, uma questão que tomou conta do público que acompanha o reality show exibido no YouTube do influenciador digital: qual será o prêmio dado ao vencedor?

Até o momento, o prêmio está definido em R$ 800, um gibi, um pastel, um caldo de cana e uma framboesa, segundo a produção. Esses itens, entretanto, não são nem de longe o total a ser recebido pelo grande vencedor do programa — entre 24 participantes. A premiação é uma informação escondida, até o momento, a sete chaves pela organização do reality show.

Andréa Duarte, produtora do programa, afirma que uma premiação já foi definida pela organização do reality show e que isso já foi passado até para os participantes, que ficaram animados. Ao já estabelecido prêmio, serão acrescentados ainda outros itens, conforme o desenrolar do reality.

— Os participantes já sabem qual é o prêmio final, mas não podem divulgar. Nem eu nem os ex-participantes — diz Andréa. — Mas garanto que todos os participantes gostaram. Como será acumulativo, nem os participantes sabem direito qual será o prêmio final, de verdade. Esta é a nossa resposta de milhão.

De acordo com a produtora, a premiação final “vai depender da sorte, durante os estouros das bolhas”, uma dinâmica que caracteriza o reality show, feito via chamada de vídeo e que tem previsão de duração de 100 dias. Há desafios, chamados de “provas de resitência”, que os participantes precisam passar e há eliminações, assim como no Big Brother Brasil, programa do qual Victor Hugo fez parte em 2020.

A lista dos prêmios divulgados até o momento divertiram internautas no X (ex-Twitter). “Ah, esse prêmio está bom de mais, valendo mais entrar para ‘A bolha’ do que passar em concurso público”, brincou uma internauta.

Outros internautas aproveitaram o suspense feito pela produção do programa para especular qual seria o verdadeiro prêmio. Foram apontados itens como uma porta e um lanche com suco.

Veja também

Famosos Fabio Jr. lembra namoro com Maria Bethânia, mas também já ficou com Elis Regina e Gal Costa