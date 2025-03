A- A+

Famosos Gigante da make: antes de noivo bilionário, Franciny Ehlke fez fama na indústria da beleza Influencer de 26 anos, que impressionou ao ganhar helicóptero de presente do noivo, fez sucesso com canal de vídeos e perfis pop nas redes sociais, mostrando rotina de beleza

Franciny Ehlke, de 26 anos, iniciou sua trajetória na fama há pouco mais de dez anos. A influencer — que no último fim de semana surpreendeu os internautas ao ganhar um helicóptero do noivo, Tony Maleh — começou a publicar vídeos no YouTube por volta de 2015 e hoje soma cerca de 12 milhões de inscritos em seu canal. Na plataforma, compartilha momentos de sua vida pessoal, incluindo sua rotina matinal e tutoriais de maquiagem.

Na plataforma de vídeos, ela começou há pouco tempo a compartilhar momentos ao lado de Tony, com quem irá se casar. A presença de Franciny nas redes sociais, entretanto, foi impulsionada para além do YouTube. Hoje, a influencer acumula cerca de 17 milhões de seguidores no Instagram.





A garota começou a compartilhar sua rotina na web para lidar com a sua timidez, de acordo com o programa “The noite”, apresentado por Danilo Danilo Gentili no SBT, onde foi uma das participantes no final do ano passado.





Influencer e 'gigante da make' Francine Ehlke é noiva do empresário Tony Maleh — Foto: Reprodução/Instagram

Além de influencer, Franciny tornou-se uma empresária de sucesso, à frente da Fran, uma marca de cosméticos de beleza como brilhos labiais que foi fundada em 2020. Hoje gigante na indústria, ela tem um patrimônio de pouco mais de meio bilhão, de acordo com o jornal Extra. Em cerca de seis meses, de acordo com o g1, a marca faturou R$ 67 milhões (neste início, tinha 35 produtos na lista).

A vida de Franciny é regada a luxo. Ao pedir a influencer em casamento, Tony correspondeu a este quesito e deu um anel de ouro branco 9 K, da marca Glamira, para ela. A peça de luxo, que conta com um diamante de 0.3 K e outras 35 pedras de brilhante no aro do anel, custa nada menos que R$ 5 milhões.

“Passei minha vida inteira esperando você aparecer. Você chegou e coloriu meu mundo. E agora, não imagino o que é ter uma vida sem te ter ao meu lado. Obrigada, meu amor, por cuidar tão bem de mim e me fazer a mulher mais feliz desse mundo! Te amo, pra sempre”, disse Franciny ao se declarar para o noivo.

Entre outros presentes valiosos, Franciny ganhou um helicóptero do noivo: “Só sei que agora eu tenho um helicóptero e vou sair voando por aí”, comemorou em uma publicação no Instagram. O presente do noivo, Antoine Maleh (ou Tony), surpreendeu os internautas e revelou ainda mais do grande potencial financeiro do empresário, que tem participação em mais de 60 empresas, seja como sócio fundador ou investidor.

