A- A+

carnaval do recife 2025 Gigante do Samba e Estrela Brilhante são, mais uma vez, campeãs do Carnaval do Recife Nas categorias Samba e Maracatu de Baque Virado, elas se consagraram como vencedoras em mais um concurso de agremiações carnavalescas da Capital pernambucana; apuração aconteceu nesta quinta (6)

Por mais um ano, duas agremiações carnavalescas se consagraram campeãs do Carnaval do Recife. A Escola Gigante do Samba e o Maracatu Estrela Brilhante do Recife foram as vencedoras do concurso de agremiações carnavalescas, nas categorias “Samba” e “Maracatu de Baque Virado”, respectivamente.

A apuração dos votos do concurso aconteceu nesta quinta (6), na Casa 10 do Pátio de São Pedro, centro do Recife, das 9h às 16h. Foram 223 agremiações concorrentes em 11 modalidades:

Blocos Carnavalescos Mistos, Bois de Carnaval, caboclinhos, Clubes Carnavalescos Mistos, Clubes de Boneco, Escola de Samba, Maracatus de Baque solto, Maracatus de Baque Virado, Tribos indígenas, Troças Carnavalescas Mistas e Ursos.

A Escola Gigante do Samba é vencedora de incontáveis carnavais e atualmente tricampeã (três anos consecutivos), contando com o título de hoje. Este ano, eles desfilaram com o tema “Maestro Forró Jorrando Cultura de Pernambuco para o Mundo”

“É mais um título de tantos que nós temos e a gente se sente muito gratificado. É o reconhecimento dentro do nosso Carnaval e da nossa cultura”, disse Tereza Guimarães, que compõe a tesouraria da Gigante do Samba.

Já o Maracatru Estrela Brilhante do Recife torna-se bicampeão com o título desta quinta (6). Ari Poscali, coordenador cultural da agremiação, fala da emoção ao se consagrarem campões por mais um ano

“A nação Estrela Brilhante do Recife ela tem 118 anos, completando 119 este ano, e viemos para esse concurso buscar o bi, já que fomos campeões no ano passado, com muita luta, muita gratificação e agradecendo a dona Joventina e dona Erondina que são as maiores forças da nação”.

Entre as outras categorias, também foram foram vencedores: Tubarões do Pina, na categoria “Clube de Frevo”; e a Tribo Tapirapé, na categoria “Caboclinhos”.



Veja também