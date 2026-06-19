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ZONA SUL "Gigantes do Gelo", exposição sobre animais pré-históricos, entra em cartaz no RioMar Shopping Com entrada gratuita, a mostra imersiva conta com 26 réplicas em tamanho real, incluindo 14 animatrônicos

A exposição “Gigantes do Gelo” está em cartaz no RioMar Shopping, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife. Parte da programação de férias do centro de compras, a mostra promete transportar o público para a Era Glacial.

Ocupando a Praça de Eventos 1, no Piso L1, a exposição imersiva apresenta 26 réplicas de animais pré-históricos em tamanho real. Entre as peças, há 14 animatrônicos com movimentos e sons.

Um dos destaques é a reprodução de um gigantopithecus - primata extinto há mais de 200 mil anos - com 5 metros de altura. O visitante também encontra um mamute de 4 metros, um tigre-dente-de-sabre de 3 metros, um rinoceronte-lanudo de 4 metros e um tatu gigante de 2,5 metros.

As estruturas chamam a atenção pelo realismo. Nesta temporada, foram adicionadas novas peças à exposição, como a macrauquênia, espécie extinta que existiu apenas na América do Sul. Outra novidade é o paraceratherium, um dos maiores mamíferos terrestres que já existiu na Terra.

Serviço:

Exposição “Gigantes da Era do Gelo”

Quando: de segunda a sábado, das 9h às 22h; e domingo, das 12h às 21h

Onde: RioMar Shopping - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife

Entrada gratuita, com inscrições através do app do RioMar

Informações: (81) 3878-0040



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