LUTO Gil Brother Away, ex-humorista do Hermes e Renato, morre aos 66 anos Comediante sofreu um AVC em maio e estava internado no Hospital Eduardo Rabello, em Senador Vasconcelos

O comediante Jaime Gil da Costa, conhecido como Gil Brother Away, faleceu na noite deste domingo (3), no Rio de Janeiro, aos 66 anos. A informação foi confirmada pelo perfil oficial do artista nas redes sociais.

Gil Brother Away enfrentava cânceres de próstata e bexiga, e estava com a saúde debilitada desde que sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) em maio.

Dono de bordões famosos e um humor sem limites, o humorista ficou conhecido pelo trabalho no grupo Hermes e Renato, no final dos anos 1990 e início dos 2000. Sobrinho do artista, William Passos postou a notícia em suas redes sociais.

"A notícia não é boa, nosso querido Away eio a falecer. Faleceu ontem, 22h, mas só conseguiram falar com a gente hoje cedo. Nosso Away foi morar com papai do céu, tudo que eu consegui fazer eu fiz, tudo que vocês puderam vocês também fizeram."

