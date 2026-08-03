A- A+

FAMOSOS Gil do Vigor atiça a web ao reagir a foto de ator de "Quem ama cuida" de sunga: "Já teria agarrado" Intérprete do personagem Fernando na novela das 9 da TV Globo, Pedro Alves arranca suspiros de ex-BBB e ator nas redes sociais

O ex-BBB Gil do Vigor deixou a timidez de lado ao reagir a fotos do ator Pedro Alves. Em publicação no Instagram, o artista — intérprete do personagem Fernando na novela " Quem ama cuida", atualmente no ar na TV Globo — apareceu de sunga, na praia, em momento de folga das gravações do folhetim.

As imagens arrancaram suspiros (e um recado bem direto) do ex-participante da 21ª edição do BBB - Big Brother Brasil. Internautas notaram, é claro, o comentário, achando graça da situação.

"Se eu fosse o Mau Mau… Ali mesmo na novela eu já teria agarrado, pedido em namoro e casamento", comentou Gil do Vigor, em referência a outra figura da trama interpretada por João Victor Gonçalves — nas redes sociais, internautas torcem para um romance entre os personagens.

A reação de Gil do Vigor repercutiu entre seguidores. "Tirou palavras da minha boca. Que homem. Esse Mau Mau tem sorte", escreveu uma pessoa no Instagram. "Mau Mau vai é ficar Bem Bem", brincou outro internauta. "Se controla, Gil", gargalhou outro usuário da rede social.

Outra pessoa famosa que também reagiu às fotos foi o ator Hugo Bonemer. "Vai com calmaaaa", escreveu em comentário sobre a sequência de fotos do colega de sunga.

Na trama de Walcyr Carrasco e Cláudia Souto, Pedro Alves é Fernando, neto da personagem Diná (Rosi Campos), funcionária da casa de Pilar ( Isabel Teixeira). Depois que Arthur Brandão ( Antonio Fagundes) morre, a ajuda com os estudos acaba cortada pela vilã — e ele corta um dobrado para pagar a faculdade.

De acordo com a coluna Play, do GLOBO, se nada mudar na história, o personagem se envolverá amorosamente com Mau Mau. A ver.

Veja também