bbb 24 Gil do Vigor denuncia perseguição no BBB 24 e promove debate sobre desigualdade Em vídeo, ex-participante faz uma alerta sobre o racismo e saúde mental

O ex-participante do Big Brother Brasil de 2021 Gil do Vigor desabafou em seu Instagram na noite desse domingo (11) sobre a perseguição que o participante Davi vem sofrendo por outros colegas nesta edição do reality.

No vídeo, o economista afirma que a situação que esta acontecendo dentro do confinamento é um reflexo do que já acontece no Brasil, e que o programa é uma forma de tentar debater e resolver alguns problemas da sociedade.

Ele reafirma a necessidade do debate sobre o racismo e a desigualdade racial, que ainda são pautas fortes no país, em um programa de proporção nacional, argumentando que essas atitudes acabam influenciando na forma de julgamento das pessoas.

“Quando a gente fala sobre o Big Brother, as pessoas não se percebem, e a gente que ta assistindo fica querendo fazer justiça; sendo que muitas vezes nos replicamos isso que estamos defendendo” argumenta.

No vídeo, ele compartilha a experiência que teve quando participou do programa e como o jogo mexeu com sua saúde mental. O ex-participante relata que os problemas emocionais dele acabaram refletindo na sua saúde fisiológica.

Ele compartilha também que os julgamentos que ele sofreu e que teve para com as pessoas acabou fazendo-o duvidar de si e pensar em desistir da competição.

Para elem, o objetivo de aprender com essas situações é aproveitar a chance de reavaliar as ações e erros para mudarmos.

“Muitas vezes se essa própria pessoa que esta reproduzindo isso assistisse isso, ela ia ficar do lado do Davi” completa Gil.

O vídeo acaba com um alerta para que as pessoas percebam que ainda existem dois pesos e duas medidas para situações envolvendo minorias, na ocasião envolvendo uma pessoa preta, e que entendam seus erros para serem reparados e não replicados.



