A- A+

DOMINGÃO COM HUCK Gil do Vigor e Ana Maria Braga se enfrentam na "Batalha do Lip Sync"; saiba quem venceu No programa de TV, pernambucano refez cena clássica do filme "Dirty Dancing - Ritmo Quente"

Gil do Vigor e Ana Maria Braga se enfrentaram no “Batalha do Lip Sync”, quadro do programa “Domingão com Huck”, na TV Globo, neste domingo (24). A apresentadora do “Mais Você” acabou ganhando a competição, mas o ex-BBB teve sua performance bastante elogiada nas redes sociais.

Primeiro, o economista e influenciador pernambucano apresentou um número de ópera. Depois, ele retornou ao palco com uma versão da cena clássica do filme "Dirty Dancing - Ritmo Quente", de 1987.

Gil dublou a música "I've Had The Time of My Life", interpretando, ao mesmo tempo, os personagens Patrick Swayze e Jennifer Grey. Emocionado, ele falou com o apresentador Luciano Huck sobre a proposta. "Nós não precisamos ter medo de todas as nossas versões e todos os nossos lados", disse.



Ana Maria Braga venceu a disputa dublando canções de Rita Lee e Carmem Miranda. A atração contou ainda com as presenças do Louro Mané, companheiro da apresentadora no “Mais Você”, e de Jacira Santanna, mãe de Gil.



Veja também

música Grupo Regional Capixaba traz ao Recife show com músicas do violinista Elias Belmiro