TELEVISÃO Gil do Vigor e Rafael Zulu entram para o elenco do ''Papo de Segunda'', no GNT A nova formação marca a 18ª temporada da atração, exibida ao vivo às segundas-feiras no GNT e no Globoplay

O ''Papo de Segunda'', do GNT, terá mudanças na bancada a partir de abril. Gil do Vigor e Rafael Zulu passam a integrar o time fixo da atração ao lado de João Vicente de Castro e Francisco Bosco, que seguem no programa.

No mês de dezembro do ano passado, o GNT informou que Eduardo Sterblitch e Russo Passapusso deixaram o programa.

A nova formação marca a 18ª temporada da atração, exibida ao vivo às segundas-feiras no GNT e no Globoplay. O programa está no ar há 10 anos e é produzido pelos Estúdios Globo.

O que dizem os novos integrantes

Conhecido nacionalmente desde o Big Brother Brasil 21, Gil do Vigor afirmou que a chegada ao programa representa um momento importante da sua trajetória.

"Eu acompanho o Papo há anos, então estar aqui é a realização de um sonho antigo e também um passo muito importante para a minha carreira. Sempre enxerguei o programa como um espaço necessário de debate e reflexão", declarou. O economista destacou ainda que pretende contribuir com olhar técnico e vivência pessoal nas discussões.

Rafael ZuluReprodução / Instagram

Rafael Zulu também assume cadeira fixa na bancada. O ator e empresário já participou do programa como convidado e apresentou no canal o Pai é Pai. Ele afirmou que já acompanhava a atração antes do convite.

"Sou um cara que assiste ao programa. Já escrevi para o João Vicente comentando as edições. Nunca escondi que queria estar sentado ali", disse. Segundo Zulu, a expectativa é contribuir com informação, troca de experiências e humor na nova fase.

Com a chegada dos dois, a proposta segue a mesma: reunir diferentes pontos de vista em conversas que transitam entre comportamento, política, cultura e cotidiano.

