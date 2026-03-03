Gil do Vigor e Rafael Zulu entram para o elenco do ''Papo de Segunda'', no GNT
A nova formação marca a 18ª temporada da atração, exibida ao vivo às segundas-feiras no GNT e no Globoplay
O ''Papo de Segunda'', do GNT, terá mudanças na bancada a partir de abril. Gil do Vigor e Rafael Zulu passam a integrar o time fixo da atração ao lado de João Vicente de Castro e Francisco Bosco, que seguem no programa.
No mês de dezembro do ano passado, o GNT informou que Eduardo Sterblitch e Russo Passapusso deixaram o programa.
A nova formação marca a 18ª temporada da atração, exibida ao vivo às segundas-feiras no GNT e no Globoplay. O programa está no ar há 10 anos e é produzido pelos Estúdios Globo.
O que dizem os novos integrantes
Conhecido nacionalmente desde o Big Brother Brasil 21, Gil do Vigor afirmou que a chegada ao programa representa um momento importante da sua trajetória.
"Eu acompanho o Papo há anos, então estar aqui é a realização de um sonho antigo e também um passo muito importante para a minha carreira. Sempre enxerguei o programa como um espaço necessário de debate e reflexão", declarou. O economista destacou ainda que pretende contribuir com olhar técnico e vivência pessoal nas discussões.
Rafael Zulu também assume cadeira fixa na bancada. O ator e empresário já participou do programa como convidado e apresentou no canal o Pai é Pai. Ele afirmou que já acompanhava a atração antes do convite.
"Sou um cara que assiste ao programa. Já escrevi para o João Vicente comentando as edições. Nunca escondi que queria estar sentado ali", disse. Segundo Zulu, a expectativa é contribuir com informação, troca de experiências e humor na nova fase.
Com a chegada dos dois, a proposta segue a mesma: reunir diferentes pontos de vista em conversas que transitam entre comportamento, política, cultura e cotidiano.