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DESABAFO Gil do Vigor expõe revolta sobre situação de constrangimento com sua mãe em um supermercado Economista e ex-BBB foi às redes e contou sobre o episódio que, segundo ele, já foi resolvido com o estabelecimento

Apesar do tom de irreverência peculiar, foi com revolta que Gil do Vigor foi às redes contar sobre um episódio que sua mãe, Jacira Santanna, passou em um supermercado.



De acordo com Gil, uma pessoa que trabalhava no estabelecimento a tratou com indiferença, quando ela perguntou sobre um vinho que estava em um setor tido como de "rótulos caros" - sem o óculos, a mãe do economista e ex-BBB não conseguia ler sobre as bebidas e os valores.



Ao invés de ter a dúvida respondida, foi sugerido à mãe de Gil ir para um outro setor, supostamente com vinhos "mais baratos".



Gil trouxe à tona o fato de sua mãe aparentar ser uma pessoa simples e, dessa forma, ter sido julgada em seu poder aquisitivo.

"Só porque mainha foi assim, tranquilinha. Mainha é obrigada a quê agora? A estar usando Dolce & Gabbana para poder comprar e ser atendida?", questionou Gil do Vigor aos seus seguidores.

"Já sou acostumada"

Por sua vez, a mãe do economista e ex-BBB acompanhava a revolta do filho com humor, afirmando que já estava acostumada a passar por situações assim, relembrando sobre o episódio.

"Eu disse 'mas eu quero ver', ela deu as costas e saiu. Um rapaz veio e me atendeu, muito educado. Eu já sou acostumada com essas coisas, essa não é a primeira vez", ressaltou ela.

Mesmo com a mãe tentando amenizar o fato, Gil não se deu por satisfeito e afirmou que ia voltar ao local.



"Porque essa pessoa constrangeu minha mãe e também vai ter que ser constrangida", exaltou-se Gil.

"Todo mundo foi fofinho e carinhoso"

Apesar da promessa de voltar ao estabelecimento e "dar um baile", como costuma dizer, Gil do Vigor voltou à rede social para contar que até foi ao supermercado e acompanhado de sua mãe, mas apenas conversou e resolveu tudo.



"É importante para quebrar esse ciclo", comentou ele ao se referir à atitude da funcionária do local que, segundo Gil, pode estar acostumada a fazer a mesma coisa com outras pessoas e não percebe.









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