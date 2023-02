A- A+

BBB 23 Gil do Vigor pede acolhimento a Bruno e relembra que também quase desistiu do BBB; confira "Eu quis desistir várias vezes. No dia que a Carla voltou minha cabeça ficou muito mexida", lembou Gil.

Após a desistência de Bruno Gaga do BBB, nesta sexta-feira (17), o economista e ex-BBB Gil do Vigor usou as redes sociais para pedir aos seus fãs que o acolham. Ao entrar no programa, Bruno foi bastante comparado a Gil, um dos participantes mais marcantes da edição ddo BBB 21. Bruno resolveu sair do programa ao apertar o botão da desistência.

"Estou muito triste! As pessoas nunca irão entender o que passava dentro da cabeça do Bruno, não irão. Por favor vigorosos e vigorentos, deem amor pra ele!", postou.

"Eu quis desistir várias vezes. No dia que a Carla voltou minha cabeça ficou muito mexida", lembou Gil.



Entenda

Bruno apertou o botão da desistência do BBB, nesta sexta (17). Antes de desistir, Bruno conversou com os brothers e falou que estava se sentindo perdido no jogo.

"Foi meu ápice, eu não estava aguentando mais. Eu estava me sentindo perdido dentro de mim. Eu estava muito mal dentro de mim. Estava com saudades dos meus pais, da minha família. Cheguei no meu limite. Eu não estava conseguindo ser eu. Isso me dói muito. Eu estava sofrendo muito".





