Polêmica Gil do Vigor publica vídeo com críticas ao debate sobre proibição do casamento LGBTQIA+ Aprovado na tarde desta terça-feira (10) em Comissão da Câmara dos Deputados, Projeto de Lei pretende proibir no Brasil o casamento LGBTQIA+ e conta com apoio da bancada evangélica

O ex-BBB e influenciador Gil do Vigor usou seu perfil no Instagram para publicar um vídeo com críticas ao projeto de lei (PL) sob relatoria do deputado Pastor Eurico (PL-PE), aprovado na tarde desta terça-feira (10) na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados. O PL pretende proibir no Brasil o casamento LGBTQIA+. Com apoio de deputados da bancada evangélica, o texto recebeu 12 votos favoráveis e cinco contrários na Comissão. Com isso, ele segue para a Comissão de Direitos Humanos.



No vídeo, Gil do Vigor, questiona a prioridade da discussão da pauta diante de tantos problemas enfrentados no Brasil. "Com tanta coisa no nosso país acontecendo, são desastres naturais, tanto desemprego, fome... e os deputados estão preocupados em debater lei para retroceder os direitos da comunidade LGBTQIA+? Gente, nós só queremos ser felizes. Eu quero pedir alguém em casamento e poder casar, ter o meu papel, o meu coração e na minha vivência, a certeza de que eu tenho direito como cidadão, de conviver e amar outra pessoa", disse.



"Isso está prejudicando em quê as outras pessoas? Onde que eu ser casado com outro homem está tirando a tua alegria, a tua felicidade, por que? Por que as pessoas estão debatendo essa pauta? São direitos conquistados, nós temos direitos de ser felizes", delcarou.



Confira o vídeo completo:

