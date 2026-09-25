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Gil do Vigor rebate jornalista da TV Globo após ser chamado de falso acadêmico: "falta de noção"

Economista publicou um vídeo para rebater os comentários do repórter e divulgou e-mails para comprovar que teve artigos aceitos em periódicos do exterior

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Gil do Vigor rebateu as críticas feitas pelo jornalista e repórter da TV Globo Álvaro Pereira JuniorGil do Vigor rebateu as críticas feitas pelo jornalista e repórter da TV Globo Álvaro Pereira Junior - Foto: Redes Sociais/Reprodução; Bob Paulino/Memória Globo

O economista pernambucano e influenciador Gil do Vigor rebateu as críticas feitas pelo jornalista e repórter da TV Globo Álvaro Pereira Junior, que o chamou de "falso acadêmico" nas redes sociais.

A discussão começou depois que Gil comemorou na internet a aceitação de dois artigos pela Sociedade Brasileira de Econometria (SBE).

No X, o repórter do Fantástico debochou da publicação do economista: "Também conhecido por: nenhuma revista estrangeira aceitou meus artigos", escreveu Álvaro Pereira. 

Na sequência, afirmou: "Fico p*uto com o 'falso acadêmico' que faz parecer que vida de pesquisador é uma grande festa", publicou o jornalista, que tornou seu perfil na rede social privado.

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Na mesma rede social, Gil apontou "falta de noção e de respeito" do colega de emissora e divulgou e-mails para comprovar que teve artigos aceitos em periódicos do exterior. 

O influenciador voltou a falar sobre o caso nessa quinta-feira (24) ao publicar um vídeo no Instagram em que afirma que foi atacado.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Sempre fui um aluno muito dedicado. Cada artigo aceito, eu vou comemorar, só eu sei como foi difícil. Nunca deixe que ninguém tire os méritos do que você conquistou, a gente merece celebrar as nossas conquistas", afirmou Gil.

A publicação recebeu apoio de Ana Maria Braga. "Eu tenho um orgulho danado de tudo que você vem construindo durante todo esse tempo. Não dê importância para aquilo que não é importante. Siga em frente sempre. Amo você!", escreveu a apresentadora.

O pernambucano Gil do Vigor, de 35 anos, é graduado, mestre e doutor em Economia. Ele cursou graduação e mestrado em Economia na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e concluiu o doutorado na Universidade da California, em Davis, nos Estados Unidos, em junho deste ano.

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