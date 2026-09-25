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crítica Gil do Vigor rebate jornalista da TV Globo após ser chamado de falso acadêmico: "falta de noção" Economista publicou um vídeo para rebater os comentários do repórter e divulgou e-mails para comprovar que teve artigos aceitos em periódicos do exterior

O economista pernambucano e influenciador Gil do Vigor rebateu as críticas feitas pelo jornalista e repórter da TV Globo Álvaro Pereira Junior, que o chamou de "falso acadêmico" nas redes sociais.



A discussão começou depois que Gil comemorou na internet a aceitação de dois artigos pela Sociedade Brasileira de Econometria (SBE).



No X, o repórter do Fantástico debochou da publicação do economista: "Também conhecido por: nenhuma revista estrangeira aceitou meus artigos", escreveu Álvaro Pereira.



Na sequência, afirmou: "Fico p*uto com o 'falso acadêmico' que faz parecer que vida de pesquisador é uma grande festa", publicou o jornalista, que tornou seu perfil na rede social privado.

Na mesma rede social, Gil apontou "falta de noção e de respeito" do colega de emissora e divulgou e-mails para comprovar que teve artigos aceitos em periódicos do exterior.



O influenciador voltou a falar sobre o caso nessa quinta-feira (24) ao publicar um vídeo no Instagram em que afirma que foi atacado.

"Sempre fui um aluno muito dedicado. Cada artigo aceito, eu vou comemorar, só eu sei como foi difícil. Nunca deixe que ninguém tire os méritos do que você conquistou, a gente merece celebrar as nossas conquistas", afirmou Gil.

A publicação recebeu apoio de Ana Maria Braga. "Eu tenho um orgulho danado de tudo que você vem construindo durante todo esse tempo. Não dê importância para aquilo que não é importante. Siga em frente sempre. Amo você!", escreveu a apresentadora.

Questionar minha excelência como acadêmico por ter trabalhos aceitos em uma conferência brasileira, sendo ela extremamente relevante mundialmente, mostra sua falta de noção e de respeito. Ainda assim, seguem alguns aceites de artigos solo em conferências INTERNACIONAIS.… https://t.co/pEhDrTj17T pic.twitter.com/R5msoJFjru — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) September 24, 2026

O pernambucano Gil do Vigor, de 35 anos, é graduado, mestre e doutor em Economia. Ele cursou graduação e mestrado em Economia na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e concluiu o doutorado na Universidade da California, em Davis, nos Estados Unidos, em junho deste ano.

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