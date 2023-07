Gil do Vigor reencontra ex-BBBs em "festa das galáxias" em Portugal: "Dança e fofoca"

A- A+

Gil do Vigor está regozijado. O economista, ex-participante do "Big Brother Brasil", vibrou ao reencontrar as ex-BBBs Sarah Andrade e Thaís Braz — com quem dividiu o confinamento no reality show, em 2021 — numa festa à fantasia em Lisboa, em Portugal, na noite do último domingo (23). "Dança e fofoca", brincou ele, ao mostrar um clique com as amigas.

O trio de ex-BBBs curtiu a comemoração de aniversário do relações públicas Eduardo Marinho, na praia da Cabana do Pescador, na Costa da Caparica, em Portugal. A festa à fantasia tinha como tema astros, estrelas e galáxias — e exigia que os convidados usassem roupas futuristas. Gil levou sua mãe, a pernambucana Jacira Santanna, para o acompanhar.





"Va beijar, Tatá?", comentou Gil, para Thaís Braz, num vídeo publicado no Instagram durante a festa. Ao que a ex-BBB fica sem graça e responde: "Não sei". E o economista a rebate: "Vai beijar, vai beijar". Pouco antes da festa, o ex-BBB usou o Twitter para dizer: "Eita que a festa hoje vai ser bombástica e o meu look tá apoteótico". Durante o evento, ele fez outro post, em referência a um flerte: "O crush fala: Oi. Eu: Mil linhas de texto. Por que, senhor?"

