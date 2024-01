A- A+

BBB 24 Gil do Vigor reflete sobre sua passagem no BBB 21: "Tive a jornada mais pauleira" Ex-participante do reality lembrou dos vários paredões e dificuldades que precisou enfrentar no jogo.

Gil do Vigor, um dos mais icônicos participantes do Big Brother Brasil de todas as edições, usou sua conta no X (antigo Twitter)para lembrar das dificuldades que enfrentou no BBB 21.



"Refletindo sobre o BBB: Eu fui indicado 8 vezes ao paredão (me salvei 1), ganhei 3 monstros, ganhei o maior número de placas de jogo sujo no jogo da discórdia e fui monstro 3 vezes, recebi apenas 3 pódios em todo programa, NUNCA ganhei imunidade e fui líder 3 vezes, se não, seriam mais paredões", lembrou.



"Mas sabem que eu acho justo? Pq nada é por acaso, as pessoas apenas reagiam ao que eu fazia e é o jogo. Feliz que deu tudo certo no final!!! Mas eu tive a jornada mais pauleira ali dentro em termos de números de coisas negativas", concluiu o ex-BBB.

