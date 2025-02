A- A+

televisão Gil do Vigor retorna ao "Big Brother Brasil" no time de apresentadores O ex-BBB participou da edição de 2021 do programa, e teve sua vida transformada após deixar a casa

É impossível desassociar o “Big Brother Brasil” da trajetória de Gil do Vigor. O ex-BBB, que esteve entre os participantes da 21ª edição do programa, não chegou até a final da competição comandada, na época, por Tiago Leifert.

Ele, porém, viu sua vida passar por uma completa transformação após deixar a casa. Quase cinco anos depois, ele retorna ao início de tudo para acompanhar a trajetória de novos participantes do “BBB 25”. “Não sou da televisão.

Minha profissão é economista. Eu vou juntar à função de apresentador esse Gil alegre e fã do ‘Big Brother’ para que a gente consiga ter um programa que capture a essência do ‘Bate-papo BBB’, que é trazer para o público respostas, que mostre a realidade e descomprima o participante que está saindo de uma maneira leve, com respeito e se colocando no lugar do outro”, explica.

Na atual temporada do “BBB”, Gil está à frente do “Bate-papo BBB”, que vai ao ar no Globoplay. Ao lado de Ceci Ribeiro, ele tem a missão de conduzir a conversa com o eliminado, ao vivo, depois das noites decisivas do reality. “Estou ali para, obviamente, mostrar o que aconteceu.

Mas precisa ter uma empatia. Nós, que vivemos essa experiência, entendemos que aquele momento é de muito choque, de descompressão. Você está começando a ter contato com a realidade”, defende.



Desde que deixou o “BBB 21”, o economista não só deu início ao PhD nos Estados Unidos como passou a apresentar quadros nos programas “Mais Você” e “Pequenas Empresas & Grandes Negócios”.

Mesmo com o início do reality-show, o ex-BBB não pretende paralisar os estudos, mesmo com a mudança temporária para o Rio de Janeiro.

“Eu continuo escrevendo minha tese das 8h às 16h, de segunda a sexta. Aos finais de semana eu descanso. E assim vou seguindo minha vida: vou escrevendo, vou assistindo. Estou superanimado e feliz”, afirma.



Mesmo com os holofotes da fama e as câmeras de tevê, Gil não deixa sua porção economista adormecer. No “Pequenas Empresas & Grandes Negócios”, ele comanda o quadro “Assuntos de Família”, em que mergulha em empreendimentos familiares em apuros.

Gil assume o papel de consultor e ajuda uma família a colocar os negócios e a relação em um cenário mais saudável, superando os obstáculos. “É um espaço que posso contribuir dando dicas de economia, usando o meu conhecimento na área.

Eu também aprendi muito gravando com o Pedro Lins (apresentador). Esse programa é muito importante. Tivemos uma troca muito interessante”, valoriza.

