A- A+

BBB Pernambuco no BBB: Gil do Vigor se encontra com Domitila nos bastidores da TV Globo Os dois pernambucanos foram eliminados dançaram e gritaram de emoção ao se verem

Gil do Vigor, do BBB 21, e Domitila, do BBB 23, se encontraram nesta quarta-feira (26). Ambos pernambucanos, os dois trocaram abraços e vários gritos no encontro eufórico que aconteceu nos bastidores da TV Globo.

O economista faz parte do quadro de funcionários da emissora no programa Mais Você e encontrou com a modelo entre as diversas gravações que ela está participando após o fim do programa.

Tanto Gil quanto Domitila foram eliminados antes da final do programa, mas se a modelo seguir os passos do conterrâneo "Vigorado" há muito sucesso no seu futuro.

"Nós somos amigos, não somos?", gritou Domitila ao encontrar com o participante do BBB 21. Como resposta, Gil do Vigor não só confirmou a amizade como puxou a música "Girls With Those Curls", hit de Domitila.



Na filmagem com o encontro dos dois ainda é possível acompanhar a conversa sobre a origem de cada um: Gil diz que veio do Janga, em Paulista, e Domitila responde que é da Linha do Tiro, no Recife.

Veja também

PRÊMIO DA MÚSICA BRASILEIRA Isadora Melo, Alceu e Quinteto Violado entre os indicados ao Prêmio da Música Brasileira; veja lista