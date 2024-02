A- A+

BBB 24 Gil do Vigor se pronuncia sobre o Paredão desse domingo (18): ''No BBB não existe bem e mal, gente'' O ex-participante do BBB 21 opinou em sua rede social sobre conversa de Deniziane no Quarto Fada

Na madrugada desta segunda-feira (19), o ex-participante do BBB 21 e economista Gilberto Nogueira, conhecido como Gil do Vigor, se pronunciou nas redes sociais sobre a formação do Paredão desse domingo (18), que colocou na berlinda Deniziane, Fernanda e Matteus.

O perfil oficial do Big Brother Brasil 24 publicou um vídeo no X (antigo Twitter). Na publicação em questão, após ser emparedada pela Líder Raquele, Deniziane comentou no Quarto Fada com Davi, Lucas Henrique e Matteus: ''O bem vence o mal''.

O comentário gerou revolta no ex-brother Gil do Vigor que opinou em sua rede social sobre a situação. ''No BBB não existe bem e mal gente, é jogo. Uns erram muito e outros menos, mas não é sobre ser bom ou ruim… É a única coisa que me incomoda. Mas, vocês que votam e boa sorte''.

Em outras oportunidades, o economista já havia declarado gostar do jogo feito pela carioca Fernanda dentro do programa, mas com a propagação de uma suposta ''fake news'' em relação a ela, Gil declarou que torce pela saída da sister na próxima terça-feira (20).

''Crime gente! Deveriam separar o jogo da vida pessoal. Querem votar pra tirar Fernanda? Votem! Mas criar uma ‘fake news’ para acusar a Fernanda de um crime? Ela tem família e a falsa imputação de crime é crime. Que triste, o BBB é uma brincadeira gente, é diversão e entretenimento! Espero mesmo que Fernanda saia e acabe com isso'', disse o ex-brother.

Veja os comentários feitos por Gil no X (antigo Twitter)



O bem vence o mal! É a coisa que mais me incomoda. No BBB não existe bem e mal gente, é jogo. Uns erram MUITO e outros MENOS mas não é sobre ser bom ou ruim… É a única coisa que me incomoda. Mas, vocês que votam e boa sorte. https://t.co/FX4BSgJtmE — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) February 19, 2024

Crime gente! Deveriam separar o jogo, da vida pessoal. Querem votar pra tirar Fernanda? Votem! Mas criar uma fake News para acusar a Fernanda DE UM CRIME? Ela tem família e isto falsa imputação de crime é crime. Que triste, o BBB é uma brincadeira gente, é diversão e… https://t.co/PEJzrCVttm — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) February 19, 2024

Veja também

BBB 24 Mãe de Vanessa Lopes comenta após entrevista da filha: "Nada melhor do que ela para falar"