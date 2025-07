A- A+

BRASIL X EUA Gil do Vigor se revolta com tarifa de Trump sobre o Brasil e faz vídeo sobre o caso A pedidos de seguidores, ex-BBB se manifesta sobre a imposição de taxa de 50% dos Estados Unidos sobre produtos nacionais

Após Donald Trump anunciar a imposição de uma tarifa de 50% sobre produtos do Brasil a partir de 1º de agosto — em retaliação a julgamento de Jair Bolsonaro e "censura" a big techs, nas palavras do presidente americano —, o ex-BBB Gil do Vigor, que é economista, usou as redes sociais para discorrer sobre o caso. O pernambucano de 33 anos veio a público para explicar "de maneira clara o que está acontecendo entre Brasil e Estados Unidos" depois de ser indagado por seguidores.

O Brasil é soberano!

Explicando de maneira clara o que está acontecendo entre Brasil e USA! pic.twitter.com/cBVSPMVnIW — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) July 10, 2025

Numa série de vídeos, o influenciador digital criticou as medidas e chamou atenção para a gravidade da situação. "Vai afetar o nosso bolso", frisou. "O que aconteceu em si é que os Estados Unidos colocaram uma tarifa de 50% com a ideia única de pressionar o Brasil, e por dois motivos.

É o seguinte, gente, o que eles alegam: (na visão deles), o Brasil tomou uma decisão jurídica que não é certa. Sendo que, gente, tem um ponto importante: o Brasil é um país soberano. Nós temos uma Constituição e dentro dessas quatro linhas é que tudo é julgado e decidido", afirmou.

Ele continuou: "Nenhum país estrangeiro tem jurisprudência ou autonomia sobre as decisões que são tomadas no Brasil. Imagine tentar usar a economia como uma moeda de troca, uma barganha política, inclusive! Então, o Brasil fez certo, se posicionou e falou assim: 'Olha, nós temos leis, instituições e não vamos arredar à pressão".

"E o segundo ponto é que eles disseram que só os Estados Unidos se lascavam nessa relação comercial. Como assim? Gente, eles têm uma balança comercial superavitária. O que é superavitário? Imagine que você tem dez bombons, e eu também tenho dez para vender. Eu vendo para tu, e tu vende pra mim... Então é isso. O Brasil comprou dez bombons dos EUA. Mas os EUA não... Eles compraram só cinco bombons do Brasil. Quem se lascou no final das contas?", prosseguiu o ex-BBB.

