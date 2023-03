A- A+

BBB 23 Gil do Vigor visitará a casa do BBB após dois anos com uma missão; entenda Ex-participante que fez história no BBB 21 retornará pela primeira vez ao reality, no dia 27 de abril

Um dos participantes que mais marcaram a história do Big Brother Brasil em todos os tempos, Gil do Vigor, finalista do BBB21, já tem data para retornar à casa mais vigiada do Brasil: 27 de abril.



Gil retornará pela primeira vez Às dependências do Big Brother com uma missão para cumprir. Atualmente cursando PhD nos Estados Unidos, o ex-brother desembarca diretamente nos Estúdios Globo com a tarefa de acompanhar os ganhadores da promoção "Amstel e Você na Casa do BBB”. Os cinco sortudos e seus acompanhantes viverão um dia como brothers e sisters.

“Em 2021 consegui realizar esse sonho e fui muito feliz ali dentro. Só de pensar que vou pisar ali novamente faz passar um filme na minha cabeça de tudo o que vivi no programa. Estou ansioso para vigorar na casa mais vigiada novamente”, comemora o ex-BBB, comemorou Gil do Vigor.

