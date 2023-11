Gil é a estrela da noite deste sábado (18) no Macuca das Artes

A- A+

"Macuca das Artes, em Garanhuns. Pela primeira vez estarei nessa cidade que já de longe admiro tanto, ouço tanto, sei tanto por causa da música, do baião. Vamos ter um grande encontro".



A promessa veio do próprio Gilberto Gil, em "recado" dado em suas redes para a festa que tem o artista baiano como grande atração deste sábado (18). Logo em seguida, Nação Zumbi encerra a noite no município agrestino de Correntes, vizinho a Garanhuns - o festival acontece especificamente na Fazenda Macuca, e é consagrado como um dos mais aguardados do calendário cultural do Estado.





A line-up traz, ainda, na programação musical, Gabi da Pele Preta e Revoredo, Almério e Martins, Rachel Reis e DJ Paulo Ferreira.



Para além dos shows, o Macuca das Artes também será palco para atividades diversas que incluem oficinas de frevo e malabares, aulas-espetáculos e sessões (e mostras) de cinema.

No derradeiro dia, neste domingo (19), o cortejo do Boi da Macuca - levado pela Orquestra do Maestro Oséas - é a grande atração do encerramento da edição do festival, aclamado como referência de arte que, como bem disse Rudá Rocha, organizador e filho do saudoso Zé da Macuca, "(...) é mais do que um evento: é um encontro de almas criativas e amantes da cultura".

Serviço

Festival Macuca das Artes

Quando: neste sábado (18) e domingo (19)

Onde: Fazenda Macuca (Correntes/Garanhuns)

Ingressos para o festival, no Sympla, a partir de R$ 300 e para campings, transfers e estacionamentos, a partir de R$ 50 - também em pontos físicos no Espinheiro, Olinda e em Garanhuns

Informações: @boidamacuca

