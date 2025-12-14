A- A+

LANÇAMENTO Gil e Alok unem MPB e música eletrônica em EP de remixes que celebra o encontro de gerações Projeto "Gil by Alok & Friends Remixes" chega às plataformas em 19 de dezembro com releituras eletrônicas de clássicos de Gilberto Gil

O encontro entre dois universos fundamentais da música brasileira ganha novos contornos em “Gil by Alok & Friends Remixes”, EP que chega às plataformas digitais no dia 19 de dezembro.

O projeto celebra o diálogo entre a obra de Gilberto Gil, marcada por raízes profundas e permanente atualidade, e a estética eletrônica de Alok, um dos artistas brasileiros de maior projeção internacional.

Com produção assinada por Alok, o EP reúne seis faixas inéditas, inspiradas em quatro clássicos do repertório de Gil: “Palco”, “Toda Menina Baiana”, “Tempo Rei” e “Maracatu Atômico”.

As releituras contam com a colaboração de nomes em destaque na cena eletrônica contemporânea, como Bhaskar, Maz, Mozambo, unfazed e WatzGood, ampliando as possibilidades sonoras dessas canções que atravessam gerações da MPB.



A conexão entre Gil e Alok também se manifestou fora do estúdio. Em junho deste ano, Gil participou do show Keep Art Human, de Alok, na Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo.

Capa do EP "Gil by Alok & Friends Remixes" | Imagem: Reprodução

Nos bastidores, a curiosidade do cantor baiano pelo universo eletrônico levou a um momento simbólico: Gil quis entender o funcionamento das pick-ups e chegou a se arriscar como DJ, em uma cena que sintetiza a troca criativa e a abertura permanente do artista para o novo.

“Gil é uma força da natureza. Nele se completam as raízes da nossa cultura, o pop e uma sabedoria que transcende tempos e estilos. Revisitar esse repertório foi um desafio muito bonito, feito com cuidado e respeito por canções que carregam história, memória e afeto do Brasil inteiro”, afirmou Alok.

“Espero que essas versões preservem os sabores originais e tragam uma energia capaz de alcançar todos os públicos.”



Gilberto Gil também celebrou o projeto.

“Recebi com alegria o pedido de Alok para mexer em algumas canções do meu repertório ao lado de seus amigos de pista. Gosto de ver músicas de outros momentos da minha vida ganhando novas roupagens e chegando a universos ainda desconhecidos”, disse.

“São quatro canções queridas que estão em ótimas mãos. As festas aqui de casa acabam de ganhar novas faixas.”



“Gil by Alok & Friends Remixes” reafirma a vitalidade da música brasileira em constante diálogo com o presente e a capacidade de seus artistas criarem pontes entre épocas, estéticas e emoções.



Tracklist – "Gil by Alok & Friends Remixes"

Palco (Alok & WatzGood Remix)

Toda Menina Baiana (Alok & unfazed Remix)

Maracatu Atômico (Alok, Maz & Mozambo Remix)

Palco (SOMETHING ELSE Remix)

Tempo Rei (Alok Remix)

Maracatu Atômico (Alok & Bhaskar Remix)

*Com informações da assessoria

