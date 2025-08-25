A- A+

PLÁGIO Gil e Chico Buarque notificam cantora por plágio de "Cálice"; conheça outros casos de cópias "Hang Tough", música lançada na última semana, pela ex-baixista do Pixes, Paz Lenchantin, tem melodia idêntica à da icônica composição de Chico e Gil, de 1973

No último fim de semana, um dos assuntos mais comentados no universo da música foi a acusação de que a cantora argentina Paz Lenchantin, ex-baixista do Pixies, plagiou a canção “Cálice”, composta por Gilberto Gil e Chico Buarque e lançada em 1973, durante a ditadura militar.

A dupla de compositores notificou extra-judicialmente a artista, questionando a ausência dos créditos em “Hang Tough”, a música em questão, que, em português, significa “Aguente firme”.

“Hang Tough” foi lançada na última semana, como single do próximo álbum de Paz Lenchatin, que deverá sair em 17 de outubro.

A semelhança entre as melodias das duas músicas é gritante. Do início ao fim, a melodia de “Hang Tough” é praticamente idêntica à de “Cálice”, o que chamou a atenção dos fãs brasileiros, que foram às redes de Paz Lenchantin comentar o plágio.

“Afasta de mim esse PLÁGIO”, disse um internauta em um dos comentários. “Meo deos, cara de pau de puxar a música inteira de Chico e Gil! Cooisa feia moça”, comentou outra.

A esposa e produtora de Gilberto Gil, Flora Gil, também foi ao post de Paz deixar um comentário. Com doçura e gentileza, Flora alertou a artista sobre a não-autorização da versão:

“this song by Gil and Chico Buarque in an unauthorized version in the beautiful voice of Paz Lenchantin”, que significa: “essa música de Gil e Chico Buarque em versão não autorizada na linda voz de Paz Lenchantin”.

Até agora, Paz Lenchantin (que, inclusive, aniversaria neste 25 de agosto) não se pronunciou sobre o assunto.

Outros casos

Apesar de parecer o mais gritante, este não é o primeiro caso em que um artista estrangeiro copia – seja em partes ou no todo – alguma canção brasileira, sem dar os devidos créditos.

Um dos casos mais famosos é de Jorge Ben, que teve a melodia do refrão da sua “Taj Mahal” copiada por Rod Stewart, na música “Do Ya Think I’m Sexy”, que saiu no seu disco “Blondes Have More Fun”, de 1978.

À época, Stewart confessou o plágio, e disse ter sido “inconsciente”, afirmando que havia ouvido a melodia em algum lugar no Brasil e que ela ficara gravada em sua memória. Ele e Ben (Jor) entraram em um acordo extrajudicial, com Stweart doando os lucros da música para o Unicef.

Outro caso, esse, mais recente, foi o de Adele, cuja música "Million Years Ago", do seu álbum “Adele”, de 2015, foi acusada de ter plagiado "Mulheres", canção de autoria de Toninho Geraes, gravada por Martinho da Vila, em 1995, ou seja, 20 anos antes da canção da britânica.

O caso veio a público em 2024, quando Toninho Geraes declarou que “87%” da composição de "Million Years Ago" teria correspondência direta com "Mulheres", incluindo introdução, refrão e final.

Após o fracasso nas tentativas de acordo extrajudicial, Geraes entrou formalmente com um processo para reconhecimento do plágio e recebimento dos lucros gerados por “Million Years Ago”.

Em dezembro de 2024, um juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a suspensão imediata da reprodução, distribuição e comercialização de "Million Years Ago" no Brasil e no exterior, sob pena de multa de R$ 50 mil por infração constatada.

Adele e Greg Kurstin, produtor e co-autor de “Million Years Ago”, chegaram a faltar uma das audiências de conciliação com Toninho Geraes. A defesa da dupla argumenta que se tratam de progressões harmônicas comuns na música, citando termos como "clássicos musicais".

Em maio de 2025, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio decidiu que "Million Years Ago" poderia voltar a ser disponibilizada nas plataformas digitais, pois não observou risco ao resultado final do processo.

Em julho, a pedido da Universal Music, gravadora de Adele, o processo foi transferido da Justiça do Rio para a de São Paulo, fato contestado por Geraes, que segue recorrendo para ter o reconhecimento em crédito, parte de royalties e indenização de R$ 1 milhão por danos morais e direitos autorais.

Ao longo da história

Também há registros de muitos outros casos de plágios ou cópias de trechos de músicas brasileiras por parte de artistas estrangeiros sem a devida autorização.

O músico Luiz Bonfá teve o tema de sua música “Seville” (1967) usado na introdução de “Love of the Common People” (1983), de Paul Young. O caso foi parar na justiça, com ganho de causa para Bonfá.

Trecho da gravação original de “Samba de Benção” (1966), pelo violonista Baden Powell, foi usada sem autorização pelo grupo The Black Eyed Peas, na música “Rap Song” (2010). A família do artista entrou com uma ação nos EUA contra a Universal.

Mais uma vez, Chico: o Buarque teve trechos da percussão de “Partido Alto”, gravada em 1972, utilizados pelos Beastie Boys, em “B-Boys Makin’ with the Freak Freak” (1994), sem autorização. Chico Buarque processou a gravadora e ganhou indenização.



