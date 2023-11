Gil e Chico César ganham edições de álbuns clássicos em LP's com tiragens limitadas

A- A+

Em 2006, carregando "apenas" a voz e um violão, Gilberto Gil trouxe o disco "Gil Luminoso" e clássicos como "Tempo Rei" e "Copo Vazio" juntaram-se a outras faixas assinadas pelo cantor e compositor baiano. Pulemos para 2023 e a possibilidade de ter uma edição do trabalho em formato de LP, com tiragem limitada.



Trata-se de um dos lançamentos dos selos Rocinante e Três Selos, que abre uma sequência de boas novas de nomes diversos da Música Popular Brasileira, que serão trazidos para o mercado em formato de LP.





Tal qual, o álbum do também incontestável Chico César, "Aos Vivos", será lançado na mesma parceria dos selos. Gravado em 1994, o disco registra a estreia do cantor e compositor paraibano com faixas como "Mama África" e "A Primeira Vista" entre as clássicas de carreira.

Os dois LP's pode ser adquiridos diretamente no site da Rocinante e Três Selos (www.rocinantetresselos.com.br). O disco de Gil - com capa Gatefold empastada, poster e encarte com fotos, letras e textos de Caetano, Bené Fonteles e Bento Araújo, custa R$ 275 e o de Chico - com capa empastada e envelope impresso com fotos, letras e texto de Bento Araújo, R$ 160.



Faixas de "Gil Iluminado"

- Preciso Aprender a Só Ser

- Aqui e Agora

- Copo Vazio

- Retiros Espirituais

- O Seu Amor

- Tempo Rei

- O Som da Pessoa

- Cérebro Eletrônico

- A Raça Humana

- Você e Você

- Superhomem

- Rebento

- Metáfora

- O Compositor me Disse





Faixas de "Aos Vivos"



- Béradêros

- Mama África

- A Primeira Vista

- Tambores

- Alma não tem Cor

- Dúvida Cruel

- A Prosa Impúrpura do Caicó

- Saharienne

- Benazir

- Mulher Eu Sei

- Clandestino

- Templo

- Paraíba

- Danças

