LITERATURA Gil Luiz Mendes lança "Quando Acaba", seu novo livro, no Pátio de Santa Cruz Obra reúne 15 contos sobre finais de relacionamentos, com protagonistas femininas

O mais novo livro do jornalista e escritor Gil Luiz Mendes, “Quando Acaba”, será lançado no Recife nesta quinta-feira (9). A obra será apresentada pelo autor em evento no Bar Santa Cruz, no Pátio de Cruz, a partir das 19h30.

Editada pela Badoque Livros, a publicação reúne 15 histórias sobre finais de relacionamentos. Boa parte dos contos possuem personagens femininas como protagonistas e são narrados em primeira pessoa.



Fundador da Badoque Livros, Gil é também autor de outros dois livros: “Palas, A Maior Cidade Pequena do Mundo em Linha Reta” e “Depois da Curva do S”. O jornalista é repórter da Ponte Jornalismo e tem textos publicados no IG, Carta Capital, Agência Pública e El País.

Serviço:

Lançamento do livro “Quando Acaba”

Nesta quinta-feira (9), às 19h30

No Bar Santa Cruz (Pátio de Santa Cruz, 418, Boa Vista)

Livro à venda no local: R$ 40



