novela Gilberto Braga detestou vestido de Maria de Fátima, conta figurinista de 'Vale tudo' (1988) A roupa usada na versão original era volumosa, com mangas bufantes e tiara com véu, tudo com estilo maximalista

Sempre atento às minúcias de estilo e outras características de seus personagens, Gilberto Braga costumava incluir diversas referências no texto para orientar os profissionais que trabalhavam com ele. Ao planejar a cena do casamento de Maria de Fátima ( Gloria Pires) e Afonso Roitman (Cássio Gabus Mendes), em “ Vale tudo” (1988) — que será reencenada no remake nesta terça-feira (, com Bella Campos e Humberto Carrão no papel do casal —, ele pediu um vestido de noiva “exagerado” para a vilã.

Helena Gastal, figurinista da versão original do clássico escrito por Braga ao lado de Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, lembra, no entanto, que o autor não gostou nada do vestido usado por Gloria na cena. Isso foi repassado durante uma conversa em que o novelista revia fotos de seus trabalhos, algum tempo antes de sua morte, em 2021.

"Lembro muito do vestido de noiva da Maria de Fátima, que eu simplesmente não gosto. Mas tinha a referência de algo exagerado. É muito engraçado, porque o Gilberto, que era muito irônico, falava o que queria, mas depois perguntava o porquê de a gente ter feito aquilo. Pouco antes de ele morrer, acredito que foi ver as coisas que tinha feito, me perguntou: “Escuta aqui, você detestava a Maria de Fátima?”", conta a figurinista ao GLOBO.

Sem entender o motivo da pergunta, Gastal indagou: “Por que, Gilberto?”, e Gilberto respondeu com outro questionamento: “Que vestido de noiva era aquele?”.

— Eu respondi que não sabia bem, mas era o que estava escrito. Falei: “Não gostei também não” — rememora a figurinista.

Na versão original da novela, Maria de Fátima foi ao encontro de Afonso no altar, usando um vestido acetinado branco, de tecido levemente brilhoso. A peça tinha um corpete estruturado, fechado até a altura do pescoço. As mangas eram super volumosas e bufantes, ao estilo comum da década de 1980. Já a saia era longa, com muitas camadas e bastante volume.

— O Gilberto não gostou do vestido. Eu falei: “Ué, Gilberto, eu também não gostei. Eu acho que era para não gostar”. Mas isso tudo era uma encomenda, você não lembra, não? — diz Gastal.

