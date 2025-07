A- A+

luto Gilberto Gil adia show em Belém (PA) "devido à recente perda da querida Preta Gil" Show do cantor baiano aconteceria no dia 9 de agosto; datas das próximas apresentações seguem confirmadas

O show da turnê “Tempo Rei” de Gilberto Gil em Belém (PA), que seria realizado no dia 9 de agosto, foi adiado após a morte de Preta Gil, filha do baiano. Ainda não há, entretanto, uma nova data para a apresentação na capital paraense. O anúncio foi feito nas redes sociais do cantor, que comunicou que as demais apresentações seguem confirmadas, sem alterações. A cantora morreu no dia 20 de julho, aos 50 anos, após um longo tratamento contra um câncer agressivo.

O texto divulgado no Instagram menciona a dor de Gil devido à “recente perda da querida Preta Gil”. “A 30e e a equipe de Gilberto Gil estão trabalhando juntas para que a capital paraense possa receber a tão esperada apresentação da última turnê do cantor e compositor”, afirma o comunicado.

Com o adiamento do show em Belém, a próxima apresentação confirmada de Gil acontecerá em 6 de setembro, em Porto Alegre. Em outubro, o cantor segue para São Paulo e, depois, o Rio de Janeiro.

