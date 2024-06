Gilberto Gil anuncia aposentadoria dos palcos após turnê em 2025

A- A+

Gilberto Gil se despedirá dos palcos em 2025. A aposentadoria em shows foi confirmada pela assessoria de imprensa de Gil ao Estadão na tarde deste sábado, 29.

Gil, de 82 anos, deverá fazer apresentações no Brasil, Estados Unidos e Europa para depois, a exemplo do que já fez Milton Nascimento, continuar na música, mas longe dos shows.

O cantor começou a carreira na Bahia, nos anos 1960. A partir de 1965, projetou-se para o Brasil por meio dos festivais de música Ao lado de Caetano Veloso, Gal Costa, Tom Zé e Os Mutantes, foi um dos cérebros do Tropicalismo.

Ao longo de mais de 50 anos de carreira, Gilberto Gil lançou discos fundamentais para música brasileira, entre eles, Expresso 2222, Refavela, Refazenda e Realce. Seu último trabalho com músicas inéditas, Ok, Ok, Ok, foi lançado em 2018.

