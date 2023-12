Gilberto Gil anuncia que fará show na abertura do Carnaval do Recife de 2024

A- A+

O cantor e compositor baiano Gilberto Gil anunciou, na noite desta segunda-feira (18), a data do seu show no Carnaval do Recife de 2024. Segundo o artista, ele fará parte da abertura da festa, no dia 8 de fevereiro, no Marco Zero, ponto turístico do Bairro do Recife.

Com uma referência ao frevo em sua publicação no Instagram, o artista comentou que só mesmo a terra do frevo poderia tirá-lo do Carnaval de Salvador.

"Só mesmo a terra do frevo para tirar Gil do Carnaval de Salvador...Em 2024, vai ter show de Gil na abertura do Carnaval do Recife. Nos encontramos dia 8 de fevereiro no Marco Zero. Quem vem com a gente?", diz a publicação no Instagram de Gil. View this post on Instagram A post shared by Gilberto Gil (@gilbertogil)

O Carnaval do Recife de 2024 terá um dia a mais e, além de Gilberto Gil, traz nomes nacionais como Luísa Sonza, Lia de Itamaracá, Mart'nália, Alceu Valença, Ludmilla, Orquestra Maestro Duda, Pitty, Nena Queiroga, Nação Zumbi, Elba Ramalho e Thiaguinho.

Serão mais de 3 mil apresentações, com um percentual de 98% de artistas locais.

