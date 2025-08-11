A- A+

MÚSICA Gilberto Gil anuncia mais um show da turnê "Tempo Rei" no Recife; confira a data Salvador também ganhou uma apresentação extra do músico baiano

Gilberto Gil anunciou novas datas para a turnê “Tempo Rei”, que marca a sua despedida dos grandes espetáculos. Recife foi uma das cidades contempladas com ampliação da agenda e ganhará mais uma apresentação no dia 28 de novembro, no Classic Hall, além das já previstas para os dias 22 e 23 do mesmo mês.

Salvador também ganhará mais um dia: 20 de dezembro, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Além disso, foi anunciada a nova data para o show de Belém, que havia sido adiado após a morte de Preta Gil, filha do cantor. Gil sobe ao palco do Hangar Convenções & Feiras da Amazônia, na capital paraense, no dia 21 de março de 2026.

A pré-venda para as novas datas de Recife e Salvador abre às 10h do dia 12 de agosto, para Banco do Brasil com cartões Ourocard Visa. Já para o público em geral começa às 12h do dia 15 de agosto. Nos dois casos, as vendas ocorrem pelo site da Eventim.

Iniciada em março deste ano, a última turnê de Gilberto Gil contempla dez cidades brasileiras. Em sua reta final, além de Recife, Salvador e Belém, a tour passará ainda por Porto Alegre, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo.

Confira as próximas datas e locais da turnê “Tempo Rei”:

06 de setembro de 2025 - Porto Alegre - Beira Rio

17 de outubro de 2025 - São Paulo - Allianz Parque (DATA EXTRA)

18 de outubro de 2025 - São Paulo - Allianz Parque (DATA EXTRA)

25 de outubro de 2025 - Rio de Janeiro - Farmasi Arena (DATA EXTRA)

26 de outubro de 2025 - Rio de Janeiro - Farmasi Arena (DATA EXTRA)

15 de novembro de 2025 - Fortaleza - Centro de Formação Olímpica (CFO) (ESGOTADO)

16 de novembro de 2025 - Fortaleza - Centro de Formação Olímpica (CFO) (DATA EXTRA)

22 de novembro de 2025 - Recife - Classic Hall (ESGOTADO)

23 de novembro de 2025 - Recife - Classic Hall (DATA EXTRA)

28 de novembro de 2025 - Recife - Classic Hall (DATA EXTRA)

20 de dezembro de 2025 - Salvador - Casa de Apostas Arena Fonte Nova (DATA EXTRA)

21 de março de 2026 - Belém - Hangar Convenções & Feiras da Amazônia (NOVA DATA)

Serviço:

Turnê “Tempo Rei”, de Gilberto Gil

Quando: 22 (esgotado), 23 e 28 de agosto, às 20h

Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda

Ingressos a partir de R$ 245, à venda no site Eventim



*Com informações da assessoria de imprensa

