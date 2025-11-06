A- A+

MÚSICA Gilberto Gil anuncia último show da turnê Tempo Rei; saiba onde e quando será Despedida do baiano dos palcos já foi vista por mais de 620 mil pessoas e recebeu convidados como Roberto Carlos, Chico Buarque e Sandy

Gilberto Gil anunciou, nesta quinta-feira (6), a data e o local do último show da turnê Tempo Rei, que marca sua despedida dos palcos. A celebração será no Allianz Parque, em São Paulo, em 28 de março de 2026.

Em comunicado enviado à imprensa, a produtora 30e afirmou que “depois de estádios lotados, canções que atravessam gerações e encontros que viraram história, Gil retorna para celebrar com você esse capítulo final na cidade que recebeu tantos abraços”.

“A turnê Tempo Rei marcou um momento único: um artista que, ao se despedir das turnês, celebra não o fim, mas a continuidade da música, da fé, da poesia e do Brasil que canta com ele desde sempre”, diz a nota, acrescentando que o derradeiro show terá “convidados especiais e surpresas que tornam essa despedida ainda mais inesquecível”.

A pré-venda acontece entre os dias 7 e 10 de novembro para clientes Banco do Brasil com cartões Ourocard. A venda geral começa no dia 10 em eventim.com.br. Os preços variam entre R$ 115,00 e R$ 1.530,00.

Até agora, os shows da turnê Tempo Rei já foram vistos por mais de 620 mil pessoas, segundo estimativa da 30e. No palco, Gil recebeu convidados como Sandy, Liniker, Chico Buarque e Roberto Carlos. O repertório inclui clássicos do baiano, como “Drão”, “Realce”, “Punk da periferia” e “Se eu quiser falar com Deus”.

O show tem direção artística de Rafael Dragaud, direção musical de Bem Gil e José Gil, banda composta por Bem Gil (guitarra/baixo), José Gil (bateria), João Gil (guitarra/baixo), Nara Gil (voz), Mariá Pinkusfeld (voz), Diogo Gomes (sopro), Thiago Oliveira (sopro), Marlon Sette (sopro), Danilo Andrade (teclado), Leonardo Reis (percussão), Gustavo Di Dalva (percussão), Mestrinho (sanfona) e um quarteto de cordas.

Este mês, Gil toca em Fortaleza (dias 15 e 16) e Recife (22, 23 e 28). Em 20 de dezembro, se apresenta em Salvador. O penúltimo show da turnê, em 21 de março de 2026, será em Belém.

