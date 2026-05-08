A- A+

FAMOSOS Gilberto Gil coloca apartamento em Copacabana à venda; valor pode chegar a R$ 10 milhões Depois de sete anos no Edifício Chopin, cantor procura endereço mais amplo para acomodar familiares no Rio de Janeiro com conforto

Gilberto Gil está se preparando para deixar o apartamento onde vive desde 2019 com a mulher, Flora Gil, no Edifício Chopin, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O imóvel de 344 metros quadrados, de frente para a praia e ao lado do Copacabana Palace, foi totalmente reformado pelo casal e agora está à venda. Corretores do mercado imobiliário avaliam que uma unidade nesse padrão pode ultrapassar os R$ 10 milhões. Hoje, um apartamento com a mesma metragem no prédio, também voltado para o mar, mas sem reforma tão recente, está anunciado por R$ 8,3 milhões.

A mudança marca uma nova fase para o casal, que trocou há sete anos uma ampla cobertura de 600 metros quadrados em São Conrado por uma vida mais compacta em Copacabana. Agora, o endereço voltou a ficar pequeno para a família. "Vamos sair do Chopin com o coração partido, mas a minha família é enorme, ficou pequeno para nós. Não queremos deixar Copacabana de jeito nenhum. Amamos o bairro", afirmou Flora Gil à jornalista Lu Lacerda.

A movimentação no tradicional edifício tem chamado atenção dos moradores. Recentemente, o humorista Fábio Porchat se mudou para o condomínio. Nas redes sociais, o galerista Mario Cohen lamentou a saída de Gil e Flora em tom bem-humorado. "O Chopin será rebaixado a Chopinho. Apesar de nunca vê-los, era bom saber que estavam", escreveu. Flora respondeu na mesma linha: "Nós já fizemos reunião de condomínio". O prédio também tem atriz Maitê Proença e a socialite Narcisa Tamborindeguy entre os moradores.

A reforma do apartamento foi assinada pela arquiteta Márcia Muller e ganhou destaque em 2019, quando estampou a revista "Casa e Jardim". O projeto apostou na integração dos ambientes e transformou completamente a planta original. "A cozinha aberta para a sala de jantar, a sala de estar com a sala de TV e o escritório interligado ao quarto do casal. Havia quatro quartos e os transformei em duas suítes amplas", explicou a arquiteta, na publicação.

Nas redes sociais, Márcia detalhou algumas escolhas do projeto ao mostrar imagens do imóvel. "O valor da cozinha integrada é conectar a casa inteira nessa incrível função: nutrir com amor toda a família", escreveu. Sobre o escritório com vista para o mar, afirmou: "Ter um home office confortável e integrado com a casa faz com que trabalhar seja muito mais agradável. Quem tem um lugar assim, na verdade, se diverte fazendo o que gosta".

Entre os destaques do apartamento estão o quarto de hóspedes com duas camas e o reaproveitamento de materiais da antiga residência do casal. "O painel de madeira de demolição do antigo apartamento virou cabeceira do novo apartamento", contou Márcia. Já a suíte principal foi concebida em tons claros e atmosfera minimalista. "Um olhar sobre a leveza fundamental e necessária de um quarto", definiu a arquiteta.

Veja também