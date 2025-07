Gilberto Gil desabafa sobre luto após partida de Preta Gil

A- A+

Gilberto Gil comentou publicamente, nesta segunda-feira (28), sobre o luto que enfrenta após a morte da filha, Preta Gil. O cantor participou da missa de sétimo dia da artista e concedeu uma breve entrevista à imprensa ao final da cerimônia.

"A lembrança dela vai ficar permanentemente conosco", desabafou Gil.

Segundo o músico, a morte da filha, que enfrentava um câncer no intestino desde 2022, já era esperada por ele e por outras pessoas próximas.

"Todos sabem, no país inteiro, que a Preta passou por um longo período de adaptação à partida, ao processo todo de ir embora", apontou.

Gil explicou que o processo de aceitação foi gradual e compartilhado por todos que acompanhavam o tratamento. "A ficha para nós todos, e para ela especialmente, foi caindo aos poucos. Foram dois anos [do tratamento contra o câncer no intestino]", disse.

O cantor também revelou que chegou a dizer para Preta que ela poderia partir, caso sentisse que não tinha mais forças para continuar lutando contra a doença.

"A lembrança dela vai ficar permanentemente conosco. A partida dela contribuiu para sermos mais amorosos e afetivos", completou.

Preta Gil morreu no último dia 25 de julho, aos 50 anos. A cantora, empresária e apresentadora enfrentava um câncer no intestino diagnosticado em 2022 e passou por cirurgias e internações ao longo do tratamento.

Durante todo o processo, Preta compartilhou atualizações com o público e recebeu apoio de fãs e amigos do meio artístico.

