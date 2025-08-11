Gilberto Gil fala pela primeira vez sobre a morte de Preta em entrevista ao Fantástico
Mais cedo, perfil do cantor e compositor usou foto da filha em homenagem ao Dia dos Pais
Pouco mais de 20 dias após a morte de Preta Gil, Gilberto Gil deu sua primeira entrevista sobre a perda da filha, em 20 de julho, aos 50 anos, no "Fantástico" deste domingo (10).
Falando a Poliana Abritta, na sala de seu apartamento em Copacabana, Zona Sul do Rio, o cantor e compositor lembrou com carinho da filha, dizendo que era a mais "espevitada de todos os filhos". "Ela era muito solta, com o exercício da bondade em todas as instâncias possíveis, muito solidária. Pretinha era uma menina incrível", recordou Gilberto Gil.
Gil também falou sobre a longa luta da cantora por quase dois anos contra um câncer no intestino, que a levou a cirurgias e exames no Brasil e, por fim, um tratamento nos Estados Unidos. "Essa luta da Preta pela vida não só nos comovia como nos chamava para a responsabilidade. Os tempos nos Estados Unidos foram para cercá-la do maior conforto possível. Ela ir para lá continuar a luta pela vida era uma coisa que nos pertencia", destacou Gil.
O programa também mostrou cenas do arquivo pessoal da família, com registros de Preta criança, e o show da turnê "Tempo rei" em São Paulo, na qual o cantor cantou com a filha "Drão", na última vez em que ela subiu ao palco, uma cena que emocionou todo o país.
Leia também
• Preta Gil: como funciona procedimento que transforma cinzas de celebridades em diamante
• Gilberto Gil homenageia Preta com post pelo aniversário da filha: "Saudade sem fim"
• Busto de Preta Gil, com as cinzas da artista, foi criado por designer italiano em 45 horas
"Logo pequenininha ela já tinha muito gosto pela música, vivia numa ambiente saturado de música, com a madrinha (Gal Costa), os parentes, os amigos. Estava pensando na herança que ela deixa para nós, ela viveu uma vida nos ensinou muitas coisas, que indica escolhas a serem feitas, valores a serem cultivados. Era uma entusiasta de viver para a vida seja melhor, para ela e para todos. É o que fica dela, além da saudade", comentou Gil, sobre o legado deixado pela filha.
Homenagem no Dia dos Pais
Neste domingo, o perfil de Gil publicou um post emocionante sobre o Dia dos Pais. Na primeira foto, o carrossel de imagens traz Gil, jovem, ao lado do pai, o médico José Gil Moreira. Em seguida, vem um vídeo dele e de Preta Gil falando que tipo de pai o cantor é.
Na sequência, é Bela Gil quem fala sobre os conselhos dado pelo pai "oráculo", cujas trocar e orientações "te fazem repensar a vida toda".
Por fim, o post traz postou uma foto de Gil cercado por sete dos oito filhos que teve - sendo que Pedro Gil morreu em janeiro de 1990, aos 19 anos, na sequência de um acidente de carro no Rio de Janeiro.
O post no perfil de Gilberto Gil traz a seguinte legenda: "Feliz dia dos pais aos pais severos, severinos, brandos, às mães e outras figuras que ocupam a função paterna".