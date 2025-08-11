A- A+

LUTO Gilberto Gil fala pela primeira vez sobre a morte de Preta em entrevista ao Fantástico Mais cedo, perfil do cantor e compositor usou foto da filha em homenagem ao Dia dos Pais

Pouco mais de 20 dias após a morte de Preta Gil, Gilberto Gil deu sua primeira entrevista sobre a perda da filha, em 20 de julho, aos 50 anos, no "Fantástico" deste domingo (10).



Falando a Poliana Abritta, na sala de seu apartamento em Copacabana, Zona Sul do Rio, o cantor e compositor lembrou com carinho da filha, dizendo que era a mais "espevitada de todos os filhos". "Ela era muito solta, com o exercício da bondade em todas as instâncias possíveis, muito solidária. Pretinha era uma menina incrível", recordou Gilberto Gil.

Gil também falou sobre a longa luta da cantora por quase dois anos contra um câncer no intestino, que a levou a cirurgias e exames no Brasil e, por fim, um tratamento nos Estados Unidos. "Essa luta da Preta pela vida não só nos comovia como nos chamava para a responsabilidade. Os tempos nos Estados Unidos foram para cercá-la do maior conforto possível. Ela ir para lá continuar a luta pela vida era uma coisa que nos pertencia", destacou Gil.

O programa também mostrou cenas do arquivo pessoal da família, com registros de Preta criança, e o show da turnê "Tempo rei" em São Paulo, na qual o cantor cantou com a filha "Drão", na última vez em que ela subiu ao palco, uma cena que emocionou todo o país.





"Logo pequenininha ela já tinha muito gosto pela música, vivia numa ambiente saturado de música, com a madrinha (Gal Costa), os parentes, os amigos. Estava pensando na herança que ela deixa para nós, ela viveu uma vida nos ensinou muitas coisas, que indica escolhas a serem feitas, valores a serem cultivados. Era uma entusiasta de viver para a vida seja melhor, para ela e para todos. É o que fica dela, além da saudade", comentou Gil, sobre o legado deixado pela filha.

Homenagem no Dia dos Pais

Neste domingo, o perfil de Gil publicou um post emocionante sobre o Dia dos Pais. Na primeira foto, o carrossel de imagens traz Gil, jovem, ao lado do pai, o médico José Gil Moreira. Em seguida, vem um vídeo dele e de Preta Gil falando que tipo de pai o cantor é.

Na sequência, é Bela Gil quem fala sobre os conselhos dado pelo pai "oráculo", cujas trocar e orientações "te fazem repensar a vida toda".

Por fim, o post traz postou uma foto de Gil cercado por sete dos oito filhos que teve - sendo que Pedro Gil morreu em janeiro de 1990, aos 19 anos, na sequência de um acidente de carro no Rio de Janeiro.

O post no perfil de Gilberto Gil traz a seguinte legenda: "Feliz dia dos pais aos pais severos, severinos, brandos, às mães e outras figuras que ocupam a função paterna".

