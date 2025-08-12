A- A+

MÚSICA Gilberto Gil faz ''propaganda'' dos shows solos da neta, Flor Gil, em seu perfil no Instagram Cantora apresenta repertório autoral de ''Cinema love'' no Blue Note dia 17 de agosto

Com um post em suas redes sociais, nesta terça-feira (12), Gilberto Gil virou "garoto propaganda" da turnê solo de sua neta, Flor Gil, que passa esse mês por São Paulo (14), Salvador (15 e 16) e Rio (17).

Em um carrossel em seu perfil no Instagram, o cantor e compositor reuniu diferentes momentos musicais com a filha de Bela Gil: com ela menor, cantando "Three little birds", de Bob Marley, tocando ukelele; alguns anos mais tarde, acompanhando o avô ao violão; e no Rock in Rio de 2022, onde fez uma participação especial no show do avô no Palco Sunset, interpretando "Refazenda".

"Desde pequena ela já mostrava para o que veio! Os shows solo de @florgildemasi já têm data pra acontecer.Voa, minha netinha ", destacou a legenda da postagem, indicando as datas das apresentações. Flor Gil fez em junho o show de lançamento de seu álbum de estreia, “Cinema love”, em Nova York, onde vive. Há sete anos, a filha ilha de Bela Gil participa das turnês do avô, com quem já gravou três canções. No Rio, ela se apresenta no Blue Note, em Copacabana. Os ingressos já estão à venda pelo site Eventim.



Em formato intimista, e acompanhada no palco pelo primo Bento Gil, no violão, e de Léo Reis, na percussão, Flor vai mostrar todo o repertório autoral do disco, que vai da MPB ao indie, incluindo os singles “Hell no” e “Choro rosa”, além de "“Chegou pra ficar”, faixa presente na novela "Êta mundo melhor!" E promete surpresas para o show.

O álbum de estreia de Flor tem produção musical assinada por Barbara Ohana e conta com as participações de Carol Biazin, Maro e Vitão. “O sentimento do amor e da paixão me inspiram como pessoa, como artista e como ser humano. O amor me guia, me faz querer criar coisas bonitas e me inspira diariamente”, afirma a cantora no material de divulgação.

