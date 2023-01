Gilberto Gil homenageia a filha Preta após diagnóstico de câncer: Sua força é exemplo pra todos nós

A- A+

O compositor Gilberto Gil postou em homenagem a filha Preta Gil, que tornou público na noite de terça-feira que está com câncer no intestino.

No post, Gil escreve parte da letra da canção "Realce", de sua autoria e um texto sobre a filha:

"Pretinha, desde que você nasceu tudo em sua volta realçou pra mais bonito e intenso. Sua força sempre foi um exemplo pra todos nós. Estamos com você", escreveu o compositor.

No mesmo post, em um vídeo da série "Em casa com os Gil", que mostra o cotidiano da família do compositor, Preta Gil fala como a canção "Realce" foi importante para ela desde pequena. "Eu achava linda, brilhante, maravilhosa, mas só depois de adulta eu fui compreender a importância que ela teve na formação do meu caráter e da minha personalidade É um grito de libertação e de respeito das ditas minorias que, na nossa família, sempre foram maioria", diz a cantora no vídeo.

Veja também

Eventos DeLux New Era traz os DJs Mochakk, Öwnboss, Meca e Maz